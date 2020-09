Confesercenti, Daniele Benvenuti responsabile dell'area lucchese

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 1 settembre 2020, 15:05

All'incontro prenderanno parte gli amministratori e sono invitati i cittadini e le cittadine del borgo, che potranno confrontarsi con i due candidati e conoscere meglio i loro programmi per l'area

lunedì, 31 agosto 2020, 18:55

Martedi 1 settembre il candidato alle regionali Michele Giannini sarà presente al mercato di Fornoli in prima mattinata e poi su Lucca per incontrare rappresentanti di categorie e simpatizzanti; sarà quindi disponibile sul cellulare di servizio per tutti gli amici lucchesi

lunedì, 31 agosto 2020, 17:33

La giunta regionale ha approvato nella sua seduta odierna una delibera che destina al sistema del tpl regionale - aziende che gestiscono il servizio ed enti locali – 3 milioni di euro di risorse aggiuntive per il periodo settembre-dicembre 2020

lunedì, 31 agosto 2020, 15:58

In Toscana sono 11.858 i casi di positività al Coronavirus, 73 in più rispetto a ieri (20 identificati in corso di tracciamento e 53 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

lunedì, 31 agosto 2020, 15:52

“Quando la terra tremò” è il titolo di una giornata che l’Unione dei Comuni della Garfagnana dedicherà ad una ricorrenza speciale per il territorio, il terribile terremoto che colpì la zona, ed in particolare il comune di Villa Collemandina, il 7 settembre 1920

lunedì, 31 agosto 2020, 13:13

La sala operativa della protezione civile regionale ha emesso poco fa un codice giallo per temporali forti con associato rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore con validità fino alle ore 20 di oggi, lunedì 31 agosto. L’allerta è valida per tutta la regione. Domani previsto un miglioramento