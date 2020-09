Garfagnana



Consorzio, volontari collaborano per rimuovere rifiuti e plastica dai corsi d’acqua

giovedì, 24 settembre 2020, 12:40

Torna questo fine-settimana, come tutti i mesi, il “sabato dell’ambiente”: con decine di associazioni, e centinaia di volontari, impegnati appunto sabato prossimo (26 settembre) a fianco del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord lungo i corsi d’acqua per rimuovere la plastica e i rifiuti che pochi ma non per questo meno dannosi incivili gettano negli alvei. Stavolta c’è però una novità: l’iniziativa collabora con la manifestazione “Puliamo il mondo 2020”, organizzata in tutta Italia da Legambiente. “Una ragione in più – spiega il presidente del Consorzio, Ismaele Ridolfi, appellandosi a tutti i cittadini – per venirci a dare una mano, per la cura e la salvaguardia nel nostro ambiente e del nostro territorio”.

“Il sabato dell’ambiente sta diventando, mese dopo mese, una realtà sempre più significativa e partecipata – sottolinea Ridolfi – Ogni ultimo sabato del mese, infatti, le associazioni convenzionate col Consorzio svolgono, sui corsi d’acqua adottati da ogni realtà, la pulizia partecipata del proprio rio dai rifiuti e dalla plastica. Il ringraziamento va quindi a questo popolo di volontari, che dimostrano il loro amore per l’ambiente. E alle aziende dei rifiuti e alle amministrazioni comunali, che collaborano attivamente con noi per la riuscita del progetto. Questo mese, su proposta di Legambiente, abbiamo creato anche una sinergia diretta con la loro manifestazione di “Puliamo il mondo”: e questa collaborazione a noi fa molto piacere, perché i fiumi diventano protagonisti dell’impegno di tutti; e perché, si sa, l’unione fa la forza”.

Di seguito, il dettaglio delle iniziative sul territorio. Per informazioni, o per collaborare, si può inviare una mail a stampa@cbtoscananord.it o telefonare allo 0583/98241.

Lucchesia.

Radio club Valpac, ritrovo ore 10, Foro Boario, Lucca; GVA Vorno, ritrovo ore 8,30 alla sede dell’associazione, via Folle Manzi 1, Vorno; Croce Verde P.A., ritrovo ore 8,30 discesa di Monte San Quirico; il Bucaneve e Uniti per l’Oltreserchio, ritrovo ore 8,30 a Corte Pardi, via di Poggio, Santa Maria a Colle; Donatori di Sangue di Paganico, ritrovo alle ore 9,00 alla Chiesa del paese; Gruppo pescatori di Piazza al Serchio, ritrovo ore 10 a piazza del trenino; il Faro, ritrovo ore 17,00 alla Chiesa di Parezzana; Percorso in Fattoria, ritrovo alle ore 9,30 alla Fattoria urbana “Riva degli Albogatti” a Nave; Insieme per Maggiano, ritrovo ore 14,00 alla Chiesa del paese; Anpana, doppio ritrovo, sempre alle ore 8,30: sia alla Terrazza Petroni, a Lucca, sia a Villa Reale a Marlia; Valdottavo Agricola, ritrovo ore 8,30 in località La Polla, frazione Valdottavo; Natura di mezzo, ore 9,30 ritrovo in piazza Benedetto Croce, Altopascio; Circolo Legambiente Capannori, ore 8,30, ritrovo scuola media Lammari; Atletico Gragnano, ritrovo ore 9,00 al campo sportivo Merano Bernacchi, Gragnano; Donatori di sangue di Lunata, ritrovo ore 14,30, via Vecchia Pesciatina; WWF Alta Versilia, ritrovo ore 9,00, Via di Corte Cesarini, Montuolo.

Lunigiana.

Alfa Victor Filattiera, ritrovo ore 8,30 alla sede di Scorcetoli; Legambiente Lunigiana, ritrovo ore 8,30 piazza monsignor Rosa, Bagnone; Osservatorio Raffaelli, ritrovo ore 9,00 a Castagnetoli; Pro Loco Viviamo Albiano, ritrovo domenica 27 settembre, ore 8,30, piazza della Chiesa ad Albiano Magra.

Versilia.

Canoa Kayak Versilia, ritrovo ore 9,30 alla sede dell’associazione, via delle Torbiere 1 a Torre del Lago; Legambiente Versilia, ritrovo domenica 27 settembre ore 9,30 viale dei Tigli, angolo Via Comparini, Viareggio.