Garfagnana



Coreglia, prime due sezioni scrutinate: Remaschi avanti

martedì, 22 settembre 2020, 08:09

Con la netta vittoria del "sì" al referendum costituzionale sul taglio ai parlamentari e l'elezione di Eugenio Giani a nuovo presidente della regione Toscana, oggi i riflettori sono tutti puntati sullo scrutinio delle amministrative che, in provincia di Lucca, riguardano i comuni di Coreglia Antelminelli, Sillano-Giuncugnano e Viareggio.



I dati sull'affluenza, ieri, si sono attestati in entrambi i comuni della Valle chiamati al voto oltre il 60 per cento: Sillano-Giuncugnano 67,70 per cento, Coreglia Antelminelli 62,99.



Ricordiamo che a Coreglia la sfida per la carica di sindaco è a tre e vede candidati in corsa Marco Remaschi, Giorgio Daniele e Giovanna Marsili. Queste le loro liste e rispettivi candidati consiglieri: lista "Unione Democratica per Coreglia" (Marco Remaschi Sindaco): Carmen Ballistreri, Gianni Berni, Riccardo Biagiotti, Ivo Carrari, Ferruccio Ercolini, Barbara Gonnella, Valentina Nutini, Marco Regalati, Cinzia Salani, Sabrina Santi, Andrea Viviani, Emilio Volpi; lista "Rialziamo la testa - Insieme" (Giorgio Daniele Sindaco): Carmen Togneri, Silvia Bonini, Diego Papi, Tania Verona, Giulio Simonelli, Alessandro Puccini, Vanessa Nannini, Pietro Frati, Matilde Gambogi, Andrea Marchetti, Domenico Toti, Piero Taccini; lista "Cambiamo! Coreglia" (Giovanna Marsili Sindaco): Roberto Andreotti, Luigi Zaccaria, Davide Vanni, Sabrina Bertolaccini, Lucia Toni, Silvio Lunardi, Sandra Favetti, Roberto Santi, Anna Simonini.



A Sillano-Giuncugnano, invece, è sfida a due tra i candidati sindaco Marco Reali e Armando Giovannoni. Queste le loro liste: lista "Territorio e Sviluppo" (Marco Reali Sindaco): Francesco Angeli, Federico Bertolini, Silvio Bertolini, Manrico Diamantini, Marta Danti, Roberto Pagani, Nicola Pellegrinotti, Denise Raffaelli, Michele Rossi e Walter Talani; lista "Il cittadino, il territorio, lo sviluppo" (Armando Giovannoni): Andrea Angiocchi, Franca Coli, Mario Battistini, Manola Bartolomei, Andrea Cappelli, Emanuele Franco Bocchi, Alfredo Pagnini, Rita Tonelli, Riccardo Bosi e Daniela Fontanini.



Questi i dati provvisori al momento:



Coreglia Antelminelli: 2 su 9 sezioni scrutinate





Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi MARCO REMASCHI 107 56,32 0 GIORGIO FRANCO DANIELE 70 36,84 0 GIOVANNA MARSILI 13 6,84 0 Totale 190



Sillano-Giuncugnano:





Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi MARCO REALI 0 0 0 ARMANDO GIOVANNONI 0 0 0 Totale 0





Notizia in aggiornamento