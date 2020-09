Coronavirus, ancora un caso a Coreglia

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 5 settembre 2020, 15:16

In Toscana sono 12.292 i casi di positività al Coronavirus, 113 in più rispetto a ieri (28 identificati in corso di tracciamento e 85 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente.

sabato, 5 settembre 2020, 08:28

Prosegue senza sosta, anche in fase 3 del Coronavirus, il lavoro dell’associazione dell’Alpinismo Lento, in collaborazione con il Parco Regionale delle Alpi Apuane e con il comune di Stazzema

venerdì, 4 settembre 2020, 17:05

Lunedì 7 settembre ricorre il centenario del tragico terremoto che devastò parte della Garfagnana e della Lunigiana, lasciando una traccia pesante con lutti e distruzioni fino alla città di Lucca e in molte località dell’Emilia Romagna

venerdì, 4 settembre 2020, 14:18

In Toscana sono 12.179 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (25 identificati in corso di tracciamento e 74 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,8% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 4 settembre 2020, 12:06

Borsigliana raddoppia per la valorizzazione delle eccellenze artistiche presenti nella propria chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e per ridare un po’ di vivacità all’ambiente sociale del paese dopo il periodo di emergenza sanitaria che ha bloccato per diversi mesi le iniziative, anche se di piccole dimensioni

venerdì, 4 settembre 2020, 11:55

Il Ministero dell'Interno (Dipartimento degli affari interni e territoriali) ha assegnato all'ente di Palazzo Ducale 318 mila euro complessivi a copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva (annualità 2020) per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole