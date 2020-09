Coronavirus e tpl, firmata una nuova ordinanza: bus pieni all'80 per cento

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 9 settembre 2020, 18:11

Tessera elettorale, documento di riconoscimento e, naturalmente, anche mascherina. Stavolta senza non si potrà entrare nelle sezioni per votare

mercoledì, 9 settembre 2020, 17:56

Viabilità più sicura per Palagnana e San Luigi oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto bituminoso e la posa in opera del guard-rail, per un importo di oltre 70 mila euro

mercoledì, 9 settembre 2020, 14:42

In Toscana sono 12.646 i casi di positività al Coronavirus, 88 in più rispetto a ieri (21 identificati in corso di tracciamento e 67 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 8 settembre 2020, 13:54

In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 8 settembre 2020, 11:43

Paola Gianotti, atleta eporediese (Ivrea) che detiene 3 Guinness World Record, farà tappa nel comune di Fabbriche di Vergemoli il 12 settembre alle ore 10:15 durante il suo Giro della Toscana per portare avanti la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada

martedì, 8 settembre 2020, 11:07

Doppio appuntamento il 9 settembre per i candidati Pd al consiglio regionale Mario Puppa e Valentina Mercanti: a partire dalle 18, infatti, saranno al Bar Rewind a San Rromano (piazza Pelliccioni), dove incontreranno elettrici ed elettori, ma anche persone che vogliono solo confrontarsi con loro