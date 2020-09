Dispensa Montana, assunte due persone a tempo indeterminato

Altri articoli in Garfagnana

domenica, 20 settembre 2020, 15:06

Ieri pomeriggio un tratto piccolo ma significativo della Via Matildica, compreso fra Pieve Fosciana e Castiglione Garfagnana, è stato percorso da venticinque persone accompagnate dall'archeologa Lucia Giovannetti e da Pierluigi Pellizzer, guida ambientale escursionistica

domenica, 20 settembre 2020, 14:31

In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

domenica, 20 settembre 2020, 09:37

L’articolo – lettera con lo sfogo dell’allevatore garfagnino Alessandro Filippi, pubblicato questa mattina sulla nostra testata, chiamava in causa Coldiretti che non ha fatto attendere la replica

domenica, 20 settembre 2020, 09:11

Si vota oggi e domani per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per le elezioni suppletive del Senato della Repubblica, per le regionali e le comunali. Notizia in aggiornamento

sabato, 19 settembre 2020, 20:04

Un’escursionista originaria di Firenze, che si trovava sul sentiero 127 assieme ad una comitiva di 30 persone, è caduta a causa di un buco nel terreno nascosto dalla vegetazione

sabato, 19 settembre 2020, 19:46

Lunghe code per un incidente verificatosi oggi pomeriggio, intorno alle 18, sulla strada regionale della Garfagnana, poco prima della frazione di Ponte di Campia. Coinvolte una macchina, Renault Modus nera, e una moto, Ducati rossa