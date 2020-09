Garfagnana : camporgiano



Don Jean celebra i 30 anni di ordinazione sacerdotale

mercoledì, 16 settembre 2020, 09:23

Don Jean Berchmans Turikubwigenge, parroco a Camporgiano dal febbraio 2013 e poi successivamente anche alla guida delle parrocchie di Casciana- Cascianella, Puglianella, Vitoio-Casatico, Roggio, Vagli Sopra e Vagli Sotto, ha ricordato i trenta anni di ordinazione sacerdotale con la celebrazione di una solenne Messa nella chiesa di San Giacomo a Camporgiano, insieme ad due altri sacerdoti, anche loro ordinati 30 anni fa, don Policarpo Ngendakumana, parroco di Toringo, Mugnano e Carraia in comune di Capannori e don Wenceslas Karuta parroco a La Rotta in diocesi di San Miniato, in comune di Pontedera.



Insieme hanno concelebrato don Michel Murenzi alla guida di numerose parrocchie in alta Garfagnana disseminate nei comuni di Piazza al Serchio, Minucciano e Sillano Giuncugnano e don Emanuele Twagirayezu di Empoli. Don Jean, ormai garfagnino d’adozione, giunse nella Valle del Serchio nel 1999 quando fu nominato parroco di Migliano, Lupinaia, Riana e Treppignana, facendosi subito conosce e stimare per la sua cultura e giovialità nel rapporto con le persone.



Don Jean, laureato e abilitato all’insegnamento, ricopre inoltre importanti mansioni pastorali anche a livello zonale e diocesano essendo direttore dell’Ufficio Migrantes dell’arcidiocesi, responsabile della Pastorale missionaria in Garfagnana, nonché docente alla Scuola teologica diocesana nella sede di Castelnuovo, presso il convento di San Giuseppe, conosciuto da tutti come dei Cappuccini.



A don Jean e agli altri confratelli le congratulazioni per i loro impegno pastorale in zona, che estendiamo a don Michel Murenzi che in agosto aveva ricordato 35° anniversario di ordinazione sacerdotale.