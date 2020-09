Garfagnana



Due importanti iniziative pubbliche in Valle del Serchio per il "no" al referendum sul taglio dei parlamentari

lunedì, 7 settembre 2020, 08:21

Il "Comitato per l'Attuazione della Costituzione Valle del Serchio", come già anticipato nei giorni scorsi, comunica l'organizzazione di due importanti appuntamenti per conoscere le ragioni di chi si oppone alla riforma che taglia di 1/3 il numero dei Parlamentari.



"Una riforma - dichiara il Comitato - che riteniamo estremamente negativa e pericolosa; a fronte di uno sbandierato risparmio sui costi della politica, che in realtà in un anno è minore di quanto lo Stato spende in un giorno per spese militari, si assesta un ulteriore attacco alla democrazia, alla rappresentatività, in sostanza alla Costituzione scaturita dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo".

Il primo appuntamento sarà venerdì 11 settembre alle ore 21:00, a Bagni di Lucca presso la Sala Rosa del Circolo dei Forestieri. L'iniziativa titolata "Perché diciamo NO. Riflessioni e dialogo sul referendum costituzionale" è organizzata da Attuacost e dalla sezione Anpi di Bagni di Lucca. Sarà presente uno dei nomi più importanti della battaglia per la difesa della Costituzione, Nadia Urbinati, docente di Teoria Politica alla Columbia University di New York.

Il giorno seguente, sabato 12 settembre, si terrà un'altra importante iniziativa organizzata da Attuacost a Castelnuovo di Garfagnana, alle ore 17:00 presso il Loggiato Porta (meglio conosciuta come Sotto le Logge). "Preferirei di NO", questo il titolo, con la presenza di un altro importante esperto delle questioni costituzionali, Gianfranco Pasquino, professore emerito di Scienza Politica ed Accademico dei Lincei; il prof. Pasquino ha recentemente pubblicato "Minima Politica" (Utet 2020). L'incontro sarà coordinato da un altro nome noto del panorama giuridico e politico locale, l'Avv. Italo Galligani, che negli ultimi anni si è molto speso, insieme al Comitato, per la diffusione dei valori costituzionali nelle scuole.

"Si tratta di occasioni importanti di approfondimento e conoscenza - conclude il Comitato -, con la presenza di due tra i più importanti esponenti del mondo accademico su queste tematiche, conosciuti anche a livello internazionale. Auspichiamo un'adeguata partecipazione della popolazione a questi due eventi, che peraltro si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative anticovid".