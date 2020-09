Garfagnana



Elezioni, chiusa la prima giornata di voto: affluenza più alta a Sillano e Coreglia

domenica, 20 settembre 2020, 09:11

Gel igienizzante, ingressi contingentati, distanziamento obbligatorio e, ovviamente, mascherina tassativa. Sono aperti da stamattina alle 7 (e lo resteranno fino alle 23) i seggi per votare sì o no al referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per votare i candidati regionali e comunali.



I seggi resteranno aperti anche domani (lunedì 21 settembre) dalle 7 alle 15. In Valle del Serchio si vota per il rinnovo dei consigli comunali di Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano.



A Castelnuovo il sindaco ha attivato il volontariato di protezione civile per l'assistenza esterna ai seggi elettorali. Il servizio viene coordinato dalla protezione civile del comune con il supporto della Misericordia di Castelnuovo, degli Autieri d'Italia sezione Garfagnana e del Gruppo Volontario Comunale di Protezione Civile.



Il Centro di Coordinamento C.B. Garfagnana è impegnato nella gestione esterna dei seggi elettorali nel comune di Castiglione di Garfagnana.





ORE 23:



Amministrative. Alle 23 l'affluenza nel comune di Sillano-Giuncugnano, per le votazioni amministrative, è superiore (50,44 %) rispetto a quella di Coreglia Antelminelli (49,22 %).



Referendum. L'affluenza per il referendum in provincia di Lucca si attesta sul 45,74 % alle 23. In Valle del Serchio, l'affluenza più alta per il referendum costituzionale si è registrata nel comune di Sillano-Giuncugnano (64,38 %). 61,74 % a Coreglia. La più bassa affluenza a Bagni di Lucca (43,39 %).



Regionali. L'affluenza alle 23 in provincia di Lucca, per le regionali, è del 41,34 % (votanti 142 mila 617 su 344 mila 975). Per quanto riguarda la Valle, l'affluenza è superiore a Sillano-Giuncugnano (49,73 %) rispetto a Coreglia (49,06 %). Il comune con la più bassa percentuale è rimasto Careggine (28,04 %).





ORE 19:



Amministrative. Nel comune di Coreglia Antelminelli si registra alle 19 un'affluenza alle urne del 40,64 %. Una percentuale più alta rispetto a quella registrata a Sillano-Giuncugnano, l'altro comune della Valle chiamato a rinnovare il consiglio comunale, che si attesta invece al 36,02 %.



Referendum. I dati sull'affluenza del referendum sono: 36,49 % in provincia di Lucca. Per quanto riguarda la Valle, alle 19, Coreglia si conferma il comune con la percentuale maggiore (50,96 %). Dietro Fosciandora (47,57 %), Sillano-Giuncugnano (45,66 %) e Camporgiano (45,5 %). La più bassa percentuale si registra a Minucciano (33,99 %).

Regionali. I dati sull'affluenza alle 19, in Toscana, dicono: 32,97 % (votanti 113 mila 748 su 344 mila 975). In Valle del Serchio l'affluenza più alta si riscontra nel comune di Coreglia Antelminelli (40,57 %), seguito da Fosciandora (38,6 %) e Castiglione di Garfagnana (38,51 %). La percentuale più bassa a Careggine (22,01 %).

ORE 12:





Amministrative. Facendo un confronto tra i due comuni della valle chiamati al voto per rinnovare i consigli comunali, Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano, queste sono le percentuali di affluenza alle 12: Coreglia Antelminelli 14,12 % e Sillano-Giuncugnano 10,97 %.



Referendum. L'affluenza per il referendum, in provincia di Lucca, si attesta sul 13,70 %. Per quanto riguarda la Valle, Coreglia Antelminelli (17,61 %) è il comune con maggior affluenza: seguono Fosciandora (15,93 %), Vagli Sotto (15,84 %) e Castiglione di Garfagnana (15,83 %).

Regionali. L'affluenza alle 12 in Toscana si attesta sul 14,67% (votanti 438 mila 166 su 2 milioni e 987 mila 747). In provincia di Lucca affluenza del 12,39% (votanti 42 mila 741 su 344 mila 975). Per quanto concerne la Valle, la più alta percentuale si riscontra nel comune di Castiglione di Garfagnana (14,53 %) e nel comune di Coreglia Antelminelli (14,04 %).