Garfagnana



Elezioni, ci siamo: tutte le liste e i candidati da votare

venerdì, 18 settembre 2020, 08:05

di simone pierotti

Cala il sipario sulla campagna elettorale: domani sarà il giorno del “silenzio” elettorale e della costituzione dei seggi elettorali, aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15. Eventuale ballottaggio tra due settimane solamente se nessuno dei candidati presidente supererà il 40% dei voti, come prevede la legge elettorale regionale in Toscana.

Sono sei i candidati alla carica di presidente, con una sfida annunciata tra Eugenio Giani, sostenuto da sei liste dell’area centro - sinistra e Susanna Ceccardi, sostenuta da quattro liste dell’area del centro – destra. Candidati alla presidenza anche Tommaso Fattori, Irene Galletti, Salvatore Catello e Marco Barzanti.

C’è grande attesa anche per la corsa al consiglio regionale, con diversi aspiranti consiglieri espressione del territorio della Valle del Serchio. Ricordiamo che è possibile esprimere due preferenze, all’interno della stessa lista, ma esclusivamente come voto di genere, uno per sesso.

Dopo il “terremoto” interno al PD locale, si presenta più forte di prima il candidato Mario Puppa che, dopo il buon risultato di cinque anni fa, ci riprova con rinnovate possibilità. Due candidati della Valle anche per Italia Viva, Arturo Nardini e Tania Franchini. A sostegno di Giani c’è anche Eros Tetti, nome noto nel mondo dell’ambientalismo locale. Nei partiti che sostengono la Ceccardi, la Lega presenta due candidati del territorio, Yamila Bertieri e Gianluca Bocchino; Forza Italia lancia Fabrizio Giovannini, Toscana Civica con Simone Simonini; due candidati locali anche per Fratelli d’Italia, Michele Giannini ed Elena Picchetti.



REGIONALI

Liste a sostegno di EUGENIO GIANI

PD Partito Democratico: Francesca Fazzi, Fabio Gatto, Claudia Dinelli, Simone Leo, Adalgisa Mazza detta Gisa, Alberto Veronesi, Valentina Mercanti, Mario Puppa

Orgoglio Toscana: Rosaria Sommariva, Giovan Dante Gino Malfatti, Luisa Marraccini, Rossano Lenci, Silvia Guidi, Ugo Da Prato, Cristina Bisti, Alessandro Colombini

Svolta!: Gabriele Bianchi, Anna Chiara Borrello, Edoardo Di Loreto, Valentina Viotti, Gianfranco Enrico Allidi, Claudia Vasselli

Italia Viva: Alberto Baccini, Maria Grazia Previti detta Gaia, Fabrizio Miracolo, Giuliana Cecchi, Luca Mori, Alessia Picchiotti, Arturo Nardini, Tania Franchini

Sinistra Civica Ecologista: Andrea Sarti, Lorenza Bandelloni, Rosario Brillante, Anna Bastianelli, Fabrizio Manfredi, Daniela Grossi

Europa Verde Progressista Civica: Claudia Corsini, Amerigo Blosi, Alessandra Guidi, Luca Fidia Pardini, Marta Glenda Lugano, Eros Tetti, Valeria Vitiello, Giuseppe Vitiello

Liste a sostegno di TOMMASO FATTORI

Toscana a Sinistra: Francesco Trasatti, Filippo Barsi, Roberta Bianchi, Federico Camici Roncioni, Ersilia Raffaelli, Andrea Dini, Antonella Serafini, Pietro Lazzerini

Liste a sostegno di IRENE GALLETTI

Movimento 5 Stelle: Claudio Loconsole, Manuela Bellandi, Paolo Pascucci, Flora Prota

Liste a sostegno di SALVATORE CATELLO

Partito Comunista: Serena Pellegrini, Lamberto Consani, Katiuscia Marchetti, Giovanni Pierotti, Chiara Dal Canto, Corso Mignani

Liste a sostegno di SUSANNA CECCARDI

Lega: Elisa Montemagni, Massimiliano Riccardo Baldini, Sabrina Pellegrini, Fausto Trivella, Michela Stefani, Giovanni Minniti, Yamila Bertieri, Gianluca Bocchino

Forza Italia UDC: Maurizio Marchetti, Angela Grasseschi, Tiziano Capitaneo, Rita Sarti, Fabrizio Giovannini, Elisabetta Puccinelli, Daniele Lazzareschi, Irene Nardini

Toscana Civica: Alessandro Di Vito, Maria Nuti, Simone Simonini, Claudia Salas Lazzari, Mario Di Fiorino, Sonia Remafedi, Massimo Fagnani, Marcella Grabau

Fratelli d’Italia: Annamaria Frigo, Vittorio Fantozzi, Marina Staccioli, Lido Fava, Elena Picchetti, Michele Giannini, Elisabetta Ughetta Triggiani, Massimiliano Simoni

Liste a sostegno di MARCO BARZANTI

PCI: Paolo Alessio Annale, Lucia Mango, Giovanni Meccheri, Paola Saletta



AMMINISTRATIVE



In due comuni della Valle del Serchio, Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano, si voterà anche per il rinnovo dei consigli comunali. A Coreglia sarà sfida a tre fra Marco Remaschi, Giorgio Daniele e Giovanna Marsili. Mentre a Sillano-Giuncugnano Marco Reali sfiderà Armando Giovannoni alla carica di sindaco.



COREGLIA



Lista "Unione Democratica per Coreglia": MARCO REMASCHI



Consiglieri: Carmen Ballistreri, Gianni Berni, Riccardo Biagiotti, Ivo Carrari, Ferruccio Ercolini, Barbara Gonnella, Valentina Nutini, Marco Regalati, Cinzia Salani, Sabrina Santi, Andrea Viviani, Emilio Volpi



Lista "Rialziamo la testa - Insieme": GIORGIO DANIELE



Consiglieri: Carmen Togneri, Silvia Bonini, Diego Papi, Tania Verona, Giulio Simonelli, Alessandro Puccini, Vanessa Nannini, Pietro Frati, Matilde Gambogi, Andrea Marchetti, Domenico Toti, Piero Taccini



Lista "Cambiamo! Coreglia": GIOVANNA MARSILI



Consiglieri: Roberto Andreotti, Luigi Zaccaria, Davide Vanni, Sabrina Bertolaccini, Lucia Toni, Silvio Lunardi, Sandra Favetti, Roberto Santi, Anna Simonini



SILLANO-GIUNCUGNANO



Lista "Territorio e Sviluppo": MARCO REALI



Consiglieri: Francesco Angeli, Federico Bertolini, Silvio Bertolini, Manrico Diamantini, Marta Danti, Roberto Pagani, Nicola Pellegrinotti, Denise Raffaelli, Michele Rossi e Walter Talani



Lista "Il cittadino, il territorio, lo sviluppo": ARMANDO GIOVANNONI



Consiglieri: Andrea Angiocchi, Franca Coli, Mario Battistini, Manola Bartolomei, Andrea Cappelli, Emanuele Franco Bocchi, Alfredo Pagnini, Rita Tonelli, Riccardo Bosi e Daniela Fontanini