Garfagnana



Elezioni, Europa Verde: "Bene risultato a Lucca e Garfagnana"

mercoledì, 23 settembre 2020, 08:24

La lista Europa Verde Progressista Civica, diretta emanazione dei Verdi Europei e del progetto Europa Verde, promosso dalla Federazione dei Verdi, ottiene proprio a Lucca uno dei migliori risultati a livello regionale, arrivando ad un 3,2% nel comune di Lucca (dove rappresenta la seconda forza della coalizione di Centrosinistra) e superando il 4% in alcuni comuni della Garfagnana, ad esempio Gallicano.



"Una lista giovane e innovativa - esordisce Europa Verde Lucca -, che comprende una nutrita presenza dei Giovani Europeisti Verdi - il neonato movimento politico giovanile di Europa Verde - Marta Glenda Lugano, Luca Fidia Pardini e Valeria Vitiello, ma anche di attivisti Verdi di lunga data, come Amerigo Blosi, Alessandra Guidi e Giuseppe Vitiello. In questa lista, in accordo con il principio fondante di Europa Verde, trovano spazio molte sensibilità ecologiste, tra cui Eros Tetti, fondatore del gruppo Salviamo le Apuane e della Rete dei Comitati per la difesa del territorio, e gli animalisti di Lucca per l'Ambiente con Claudia Corsini, già presenti alle elezioni comunali di Lucca nel 2017".

"Purtroppo - spiega - la lista non è riuscita a superare lo sbarramento del 3% a livello regionale, ma questo risultato rappresenta indubbiamente un punto di partenza per coltivare il progetto ecologista basato sulla ricerca dell'equilibrio con l'ecosistema, l'unico che può avere effetti nella lotta alla crisi climatica e nel raggiungimento di una vera armonia, sia tra i vari componenti della specie umana che tra tutte le specie viventi.

"Non basta fregiarsi del titolo di "ecologisti" per esserlo davvero - conclude -. A Lucca stiamo cominciando a capirlo, ed è per questo che rilanciamo fortemente il laboratorio ecologista già attivo sul nostro territorio, in vista anche delle prossime elezioni amministrative, che ci vedranno presenti, in ottima salute e determinati ad imprimere una vera svolta ecologista alla nostra città!"