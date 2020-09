Garfagnana



Elezioni, secondo giorno di votazioni: seggi aperti fino alle 15

lunedì, 21 settembre 2020, 07:51

Andata in archivio la prima giornata di votazioni (leggi qui), da stamattina alle 7 (e fino alle 15) i seggi sono stati riaperti al pubblico in sicurezza, seguendo le normative anti-Covid. Gli elettori potranno quindi esprimersi sul referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e sull'elezione dei candidati regionali e comunali.



Analizzando l'affluenza alle 23 di ieri, si nota che, in Valle del Serchio, essa è risultata più alta (per referendum, regionali e comunali) nei due comuni dove si vota anche per il rinnovo dei consigli comunali: Sillano-Giuncugnano e Coreglia Antelminelli.



A Sillano-Giuncugnano, in particolare, la percentuale di affluenza è stata la più alta di tutta la Valle: 50,44 % per le amministrative; 64,38 % per il referendum; e 49,73 % per le regionali.

Analizzando nel dettaglio il voto a Coreglia Antelminelli, invece, i dati sono interessanti e vanno letti tenendo conto che, mentre per le comunali-regionali il totale degli elettori comprende anche gli italiani all'estero (che in realtà non verranno a votare Coreglia e che sono oltre 1500), il dato del referendum è quello da prendere a riferimento, perché epurato dagli elettori all'estero che possono votare negli stati esteri dove di fatto risiedono. Quindi nel primo giorno di voto l'affluenza si attesta intorno al 61%, una percentuale notevole (sotto in allegato la tabella dettagliata con i dati sull'affluenza di ieri).



Prossimo aggiornamento sull'affluenza (quello definitivo) alle 15. Poi inizierà lo scrutinio del referendum e delle regionali. Domattina (martedì 22 settembre) quello delle amministrative.



Notizia in aggiornamento