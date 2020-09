Garfagnana



Elezioni, urne aperte e seggi in sicurezza: primi dati sull'affluenza alle 12

domenica, 20 settembre 2020, 09:11

Gel igienizzante, ingressi contingentati, distanziamento obbligatorio e, ovviamente, mascherina tassativa. Sono aperti da stamattina alle 7 (e lo resteranno fino alle 23) i seggi per votare sì o no al referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e per votare i candidati regionali e comunali.



I seggi resteranno aperti anche domani (lunedì 21 settembre) dalle 7 alle 15. In Valle del Serchio si vota per il rinnovo dei consigli comunali di Coreglia Antelminelli e Sillano-Giuncugnano.



I primi dati sull'affluenza alle 12.



Notizia in aggiornamento