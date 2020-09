Garfagnana



Coreglia e Sillano-Giuncugnano, affluenza oltre il 60 % per le amministrative

lunedì, 21 settembre 2020, 07:51

Andata in archivio anche la seconda giornata di votazioni per il referendum costituzionale confermativo relativo alla riduzione del numero dei parlamentari e l'elezione dei candidati regionali e comunali. A partire dalle 15 i seggi sono stati chiusi e sono stati comunicati i dati definitivi sull'affluenza. Dopo si procederà allo scrutinio per il referendum e le regionali. Domattina (martedì 22 settembre), invece, quello per le amministrative.



DATI SULL'AFFLUENZA DEFINITIVI (ore 15)



Amministrative



DOMENICA LUNEDI

Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15 Prec.



COREGLIA 14,12 40,64 49,22 62,99 59,58

SILLANO GIUN. 10,97 35,40 50,44 67,08 67,80

VIAREGGIO 14,62 37,70 47,09 - -



Referendum



DOMENICA LUNEDI

Comuni %ore 12 %ore 19 %ore 23 %ore 15



ALTOPASCIO 13,45 33,16 43,39 0

BAGNI DI LUCCA 12,92 35,92 43,39 59,81

BARGA 14,28 41,07 51,21 69,08

BORGO A MOZZANO 12,68 38,33 47,43 0

CAMAIORE 13,20 34,83 43,36 60,19

CAMPORGIANO 14,77 45,50 55,93 74,12

CAPANNORI 11,47 31,16 39,59 0

CAREGGINE 15,23 43,27 55,19 76,82

CASTELNUOVO 15,34 42,00 53,26 72,06

CASTIGLIONE 15,83 42,23 53,42 73,88

COREGLIA A. 17,61 50,96 61,74 78,98

FABBRICHE DI V. 10,60 38,08 48,84 72,52

FORTE DEI MARMI 14,46 37,25 45,79 65,35

FOSCIANDORA 15,93 47,57 56,19 72,57

GALLICANO 14,67 42,15 50,48 68,47

LUCCA 14,18 36,92 46,38 0

MASSAROSA 13,07 34,56 44,11 0

MINUCCIANO 9,49 33,99 45,35 62,04

MOLAZZANA 12,11 39,10 50,06 68,40

MONTECARLO 15,02 36,70 46,78 66,03

PESCAGLIA 13,92 37,35 46,25 63,64

PIAZZA AL S. 14,03 36,74 50,29 70,04

PIETRASANTA 14,11 35,46 43,35 0

PIEVE FOSCIANA 14,70 41,25 50,63 71,02

PORCARI 14,45 37,66 45,87 62,64

SAN ROMANO 4,56 43,95 55,18 75,88

SERAVEZZA 11,73 31,22 39,27 0

SILLANO GIUNC. 14,04 45,66 64,38 86,53

STAZZEMA 9,92 29,91 39,70 0

VAGLI SOTTO 15,84 43,46 54,71 73,95

VIAREGGIO 15,46 39,88 49,80 0

VILLA BASILICA 11,31 36,08 46,52 65,35

VILLA COLLEM. 14,07 39,79 49,71 65,99

Regionali



COMUNE SEZIONI VOTANTI % Altopascio 13 su 13 6.871 58,15 Bagni di Lucca 12 su 12 2.728 38,46 Barga 13 su 13 5.246 57,25 Borgo a Mozzano 14 su 14 3.661 54,53 Camaiore 0 su 43 0 - Camporgiano 5 su 5 1.300 57,75 Capannori 52 su 52 22.642 54,49 Careggine 1 su 1 349 38,99 Castelnuovo di Garfagnana 5 su 5 3.317 57,33 Castiglione di Garfagnana 3 su 3 1.074 67,25 Coreglia Antelminelli 9 su 9 3.219 62,87 Fabbriche di Vergemoli 2 su 2 439 45,21 Forte dei Marmi 9 su 9 3.849 61,31 Fosciandora 1 su 1 328 58,89 Gallicano 6 su 6 1.998 59,52 Lucca 85 su 86 42.923 55,3 Massarosa 24 su 24 10.959 56,51 Minucciano 5 su 5 1.032 56,89 Molazzana 3 su 3 593 47,14 Montecarlo 4 su 4 2.251 59,93 Pescaglia 6 su 6 1.799 52,83 Piazza al Serchio 3 su 3 1.325 57,89 Pietrasanta 27 su 27 11.833 57,06 Pieve Fosciana 3 su 3 1.350 53,89 Porcari 0 su 7 0 - San Romano in Garfagnana 2 su 2 865 60,07 Seravezza 15 su 15 5.991 53,26 Sillano Giuncugnano 4 su 4 755 66,81 Stazzema 14 su 14 1.388 41,82 Vagli Sotto 3 su 3 570 48,97 Viareggio 62 su 63 32.330 63,61 Villa Basilica 3 su 3 830 48,91 Villa Collemandina 3 su 3 685 44,54

L'ANALISI DEI DATI DI IERI



Analizzando l'affluenza alle 23 di ieri (leggi qui), si nota che, in Valle del Serchio, essa è risultata più alta (per referendum, regionali e comunali) nei due comuni dove si vota anche per il rinnovo dei consigli comunali: Sillano-Giuncugnano e Coreglia Antelminelli.



A Sillano-Giuncugnano, in particolare, la percentuale di affluenza è stata la più alta di tutta la Valle: 50,44 % per le amministrative; 64,38 % per il referendum; e 49,73 % per le regionali.

Analizzando nel dettaglio il voto a Coreglia Antelminelli, invece, i dati sono interessanti e vanno letti tenendo conto che, mentre per le comunali-regionali il totale degli elettori comprende anche gli italiani all'estero (che in realtà non verranno a votare Coreglia e che sono oltre 1500), il dato del referendum è quello da prendere a riferimento, perché epurato dagli elettori all'estero che possono votare negli stati esteri dove di fatto risiedono. Quindi nel primo giorno di voto l'affluenza si attesta intorno al 61%, una percentuale notevole.

Notizia in aggiornamento