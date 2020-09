Garfagnana



Escursionista si frattura una caviglia in Pania: soccorsa con Pegaso

sabato, 19 settembre 2020, 20:04

La squadra di Lucca del soccorso alpino toscano ha da poco concluso un intervento nel versante settentrionale del gruppo della Pania della Croce. Un’escursionista originaria di Firenze, che si trovava sul sentiero 127 assieme ad una comitiva di 30 persone, è caduta a causa di un buco nel terreno nascosto dalla vegetazione.



La donna è scivolata a valle per circa 15 metri procurandosi una frattura alla caviglia. La squadra a terra ha raggiunto l’infortunata che è stata quindi verricellata sull’elicottero Pegaso 3 per essere trasportata in ospedale a Massa.