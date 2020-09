Garfagnana



Fabbriche di Vergemoli, interventi sulla viabilità di Palagnana e San Luigi

mercoledì, 9 settembre 2020, 17:56

Viabilità più sicura per Palagnana e San Luigi oggetto di lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento del manto bituminoso e la posa in opera del guard-rail, per un importo di oltre 70 mila euro.

Così il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini: "Tra i primi obbiettivi di un amministrazione a mio avviso deve esserci quello di garantire ai suoi cittadini la fruibilità in sicurezza del proprio territorio, ciò indipendentemente dal numero delle persone che possano vivere in una frazione. Quando Fabbriche di Vallico e Vergemoli si fusero c'era chi, per ignoranza o per mero calcolo politico, affermava che gli abitati minori sarebbero stati dimenticati; a loro rispondo con fatti, dopo i nuovi punti luce, nuovi guard-rail in punti che ne erano sprovvisti. Settantamila euro sono un intervento importante per un comune di meno di 800 abitanti e se fatto su una strada minore da ancora più il segno di come per noi tutto il territorio sia importante".