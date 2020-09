Garfagnana



Gaia spa cardio-protetta: 18 nuovi defibrillatori nelle sedi

venerdì, 25 settembre 2020, 15:43

18 nuovi dispositivi DAE (acronimo che sta per defibrillatore automatico esterno) sono stati installati in altrettante sedi e uffici del Gestore idrico GAIA S.p.A., tra cui anche tutti gli Sportelli al pubblico.



"In Italia si contano in un anno circa 160mila persone colpite da infarto, tante di queste potrebbero salvarsi se soccorse in breve tempo, prima ancora dell'arrivo del 118. Con l'installazione di dispositivi DAE, GAIA prosegue il proprio impegno sulla salute e sicurezza delle persone, dopo che negli ultimi mesi abbiamo concentrato i nostri sforzi a contenere il contagio da Covid-19, attraverso l'adozione di tutte le misure preventive necessarie. Adesso i defibrillatori rendono GAIA un luogo cardio-protetto: un primo gruppo di dipendenti ha seguito un corso di formazione specifico per l'utilizzo di questi dispositivi e altri lavoratori saranno formati prossimamente. I DAE sono stati segnalati ai 118 di riferimento per un utilizzo in caso di necessità anche da parte di personale volontario e professionale addetto al soccorso."- ha dichiarato il presidente di GAIA, Vincenzo Colle. Come funzionano i DAE. I defibrillatori inviano una scarica elettrica ad alto voltaggio al cuore di una persona colpita da arresto cardiaco improvviso, consentendo di riportare il cuore al suo normale ritmo. Tali dispositivi sono di semplice utilizzo anche prima dell'arrivo dei soccorsi e hanno consentito in molti contesti di salvare tante vite umane.



Dove si trovano i dispositivi? Si indicano di seguito le sedi di GAIA che ospitano i defibrillatori. In Versilia: sportello al pubblico di Pietrasanta, sede di Marina di Pietrasanta, depuratore di Querceta, Magazzino e sede operativa di Lido di Camaiore, depuratore di Viareggio. Massa Carrara: sportello al pubblico di Carrara, sede di Massa, sede di Aulla, sportello al pubblico di Pontremoli, magazzino e sede di Avenza, sede operativa di Filattiera, depuratore Lavello 1 di Massa, laboratorio analisi di Massa, uffici servizi di ingegneria di Massa. In Garfagnana: magazzino e sede di Gallicano, depuratore La Murella a Castelnuovo Garfagnana, magazzino e sede operativa di Piazza al Serchio. Nel Pistoiese: sede operativa e sportello al Pubblico di Mammiano.