Garfagnana



Giannini: "Assi Viari e linee ferroviarie, necessario intervenire repentinamente per avere un traffico più snello"

giovedì, 10 settembre 2020, 09:05

"Gli assi viari sono da considerare come opere strategiche del decreto semplificazione, tuttavia le varie amministrazioni che si sono susseguite a livello locale e a livello regionale nel corso di questi anni, non hanno permesso la loro realizzazione nel territorio della lucchesia, nemmeno in minima parte. Ritengo che invece siano uno strumento efficace per un concreto snellimento del traffico, a tutto vantaggio della cittadinanza". A sostenerlo è Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, candidato al Consiglio Regionale e uomo attento a portare in Regione perplessità e soluzioni circa il tema della viabilità.

"L'immobilismo e la mancanza di coesione di intenti ha causato non pochi problemi per lo sviluppo degli assi viari – afferma Giannini - per questo è necessario portare le nostre istanze in Regione, affrontando una volta per tutte un tema fondamentale per molteplici criticità: commercio, turismo e impresa. Bisogna rivedere con scrupolo tutti i progetti e passare all'azione, senza comunque tralasciare l'impatto ambientale che avrebbe la realizzazione di queste vie di comunicazione. Ritengo che non si possa più ingannare le persone e, anzi, rispettando questo patto dobbiamo migliorare la qualità della vita di tutti quanti".

La lotta intestina di potere nel PD ha portato non pochi svantaggi alla cittadinanza, che invece ha bisogno di certezze per risolvere le questioni che riguardano lo sviluppo e la crescita di tutta la Piana di Lucca e delle zone circostanti.

"Vorrei aggiungere che non è possibile tollerare come nel 2020 per raggiungere Firenze da Lucca - via treno - ci voglia più di un'ora e mezza. I lavori di ampliamento della rete ferroviaria devono essere più celeri e incisivi. Non si possono subire altri ritardi, come invece è stato preventivato per il tratto di 25 km tra Lucca e Pescia, che slitterà di un ulteriore anno. Una linea più veloce, efficace e snella è un vantaggio per tutto il territorio - non solo di Lucca - ma dell'intera Regione". Giannini conclude con grande fermezza: "per portare più in alto la Toscana, serve un cambio di rotta, sia nella viabilità su gomma che su binario. Abbiamo bisogno di crescere e in fretta, il tempo delle parole è finito".