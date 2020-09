Garfagnana



Giannini: "Coronavirus ha messo in ginocchio i commercianti, serve strategia"

lunedì, 14 settembre 2020, 10:34

"Quello a cui stiamo assistendo è un momento drammatico, nel corso di questi mesi le attività economiche - o più in generale - i commercianti sono stati colpiti duramente dalla crisi dipendente dal Coronavirus. La città di Lucca, che vive anche grazie al commercio - una delle grandi tradizioni del territorio - ha visto moltissimi esercizi chiudere i battenti. Le vie dei negozi sono teatro di cambiamenti dal giorno alla notte. Serve un intervento concreto per riportare un settore così strategicamente importante, al suo massimo splendore. Serve un impegno vero e sincero, anche in Regione, per studiare un piano di rilancio delle tante attività di cui il centro storico di Lucca, come altre parti della lucchesia, è provvisto". Questa è la visione di Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, e candidato al consiglio regionale.

Giannini dimostra di avere le idee chiare su come adottare un cambiamento alla situazione legata al commercio della lucchesia: "L'amministrazione di centro sinistra, nonché la Regione comandata da Enrico Rossi, hanno dimostrato una certa inadeguatezza nell'affrontare la situazione, creando più danni che altro. Per rilanciare il commercio a Lucca e zone limitrofe, basterebbe dare maggiore attenzione alle promozioni per tutte le attività lucchesi, limitare i temporary store, incentivare l'artigianato e le piccole aziende, riorganizzare la fruibilità del centro città e abbassare i vergognosi costi dei parcheggi che si trovano in prossimità del centro storico. Non bisogna dimenticare nemmeno il rilancio di quelle zone che da anni vivono nell'oblio e nel dimenticatoio".

"Bisogna dare un supporto vero ed efficace, non le false promesse alle quali abbiamo assistito fino ad adesso. È necessario adottare delle politiche che aiutino la gente a rilanciare il commercio, a non preoccuparsi del presente e del domani, a dare speranza e un futuro sereno. Dobbiamo costruire un avvenire prosperoso e solido per tutta la cittadinanza, questo è lo scopo principale. Abbiamo bisogno di pensare alle commesse e a chi lavora nei bar e nei ristoranti, lavoratori sempre dimenticati dalle amministrazioni, ma veramente colpiti e preoccupati per la situazione attuale". Per concludere il sindaco di Fabbriche di Vergemoli propone: "Dobbiamo occuparci di dare maggiore respiro a chi possiede delle attività, riducendo le tasse e le spese, ormai un vero giogo dal quale non è possibile liberarsi, se non con idee innovative e che diano una svolta a questo immobilismo e particolarismo che abbiamo visto soprattutto in Regione".