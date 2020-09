Garfagnana



Giannini (FdI): "Una campagna elettorale difficile, ma rispettosa verso gli elettori"

martedì, 22 settembre 2020, 13:52

di daniele venturini

Tra le fila di Fratelli d’Italia, è sbarcato in quel di Firenze Vittorio Fantozzi. Buona, comunque, è stata l’affermazione personale di Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli.



Sindaco, lei ha avuto un buon successo di preferenze (più di 2500), secondo dopo Fantozzi nella lista di Fratelli d’Italia. A chi dedica questo suo risultato?

"In realtà, alla fine, le preferenze avrebbero superato le 3000 se si considerano quelle espresse in maniera sbagliata e che sono state tantissime. Dico questo perché la mia dedica va a tutti loro e a chi, con onestà, ha espresso compiacimento per il mio operato, ma ha deciso di votare un altro candidato che aveva richiesto la preferenza prima di me".

Lei ha aderito a Fratelli d’Italia pochi mesi prima delle elezioni, si aspettava tutte queste preferenze?

"Sì. Sarei bugiardo a dire diversamente: in tanti mi avevano chiesto di candidarmi per rappresentare la nostra provincia e per portare avanti un determinato modo di fare politica. Per cui sì, ci credevo..."

Queste elezioni regionali hanno dato un responso nella gerarchia del suo partito: a livello provinciale, lei come si vede?

"Come ha appena detto, sono entrato da poco in Fratelli d'Italia: io sono a disposizione dei militanti e dei quadri del partito... ma questo è come sempre".

Giannini, ora ritorna a fare il sindaco nel suo comune. La campagna elettorale in tempi di Covid è stata molto particolare e, penso, anche faticosa: ci vuole dire quali sono state le cose positive e quelle negative?



"Io, per scelta, ho preferito fare micro-incontri sapendo che avrei avuto meno successo, ma che sarei stato più rispettoso nei confronti dei miei elettori. Questa mia scelta ha comportato una campagna elettorale particolarmente difficoltosa e un dispendio di energie maggiore".