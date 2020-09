Giannini prosegue con gli incontri sul territorio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 10 settembre 2020, 18:40

L'idea è di Samuele Freggia, giovane imprenditore, presidente di Oike Turismo dal 2013 e viaggiatore appassionato, che ha deciso di creare un'esperienza di viaggio unica ed irripetibile, che coniuga avventura e lusso e promette ai viaggiatori l'emozione indimenticabile di addormentarsi guardando le stelle, circondati dal silenzio della natura incontaminata

giovedì, 10 settembre 2020, 16:28

Ricognizione degli orari. Un’informazione capillare sia sui mezzi, sia nelle scuole. Un tavolo periodico per verificare le eventuali criticità. Questi sono i tre punti fondamentali da attuare nelle prossime settimane, emersi dalla riunione che si è svolta ieri, in prefettura

giovedì, 10 settembre 2020, 16:18

Settembre entusiasmante per gli appassionati di escursioni, con numerosi appuntamenti in Garfagnana: venerdì 11, 18 e 25 settembre sarà possibile esplorare la Pania di Corfino “Sul Balcone della Garfagnana"

giovedì, 10 settembre 2020, 14:49

In Toscana sono 12.738 i casi di positività al Coronavirus, 92 in più rispetto a ieri (32 identificati in corso di tracciamento e 60 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 10 settembre 2020, 13:35

Vittorio Fantozzi, 42 anni, ex sindaco di Montecarlo per dieci anni e figura di spicco della destra lucchese. Candidato per Fratelli d'Italia alla carica di consigliere regionale

giovedì, 10 settembre 2020, 12:47

Tragedia questa mattina al Passo di Pradarena, zona Capanne di Sillano, in alta Garfagnana, tra Emilia Romagna e Toscana. Un giovane biker inglese, C.A S, di 49 anni, che si trovava assieme ad altri amici, è deceduto a seguito di un malore mentre era in mountain bike