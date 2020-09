Garfagnana : careggine



In fiamme annesso agricolo

martedì, 15 settembre 2020, 20:12

Giornata piena di lavoro per i vigili del fuoco di Castelnuovo. Dopo essere rientrati dall'intervento all'ex Alce di Fornoli, gli operatori si sono dovuti dirigere in località Colli di Capricchia, nel comune di Careggine, per una segnalazione di un incendio di un annesso agricolo.



Nonostante la zona impervia, con una viabilità difficoltosa, i mezzi sono giunti comunque sul posto. Tramite l'utilizzo di molta acqua, gli operatori sono riusciti ad avere la meglio sulle fiamme. Attualmente sono in corso le operazioni di bonifica.