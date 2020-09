Garfagnana : eglio



In ricordo di Maria Elena Giusti

mercoledì, 30 settembre 2020, 07:58

Domenica 27 settembre, a tre settimane dalla sua morte, un gruppo di amici e colleghi si è ritrovato ad Eglio per ricordare insieme Maria Elena Giusti, una persona cara a tutti i presenti che hanno, a vario titolo, condiviso con lei un tratto più o meno lungo della propria vita.

Erano presenti, tra gli altri, alcuni docenti universitari colleghi di Elena, che l'hanno ricordata in maniera approfondita e commossa. Il Prof. Fabio Dei (docente di Antropologia culturale presso l'Università di Pisa), dopo aver pronunciato da collega parole di affetto e di stima, ha proseguito leggendo un toccante messaggio di Giovanni Kezich, Direttore del Museo degli Usi e costumi della Gente Trentina, con cui Elena aveva collaborato e stretto amicizia.

Il Prof. Pietro Clemente, già ordinario di Antropologia culturale presso le Università di Siena e Firenze, ha ricordato la passione intellettuale di Elena e l'importanza dei suoi studi. A tal proposito, Clemente - noto esperto di Storia delle Tradizioni Popolari e di Etnoantropologia - ha affermato che gli studi della Prof.ssa Giusti, insieme a quelli del Prof. Gastone Venturelli, meriteranno senza dubbio un’attenzione particolare e un dovuto riconoscimento da parte della comunità accademica. Ci si interroga in particolare sul futuro dell’immenso patrimonio storico-culturale raccolto da Venturelli e Giusti in decenni di appassionato studio e di ricerca sul campo. Un patrimonio di dati, memorie e narrazioni, con interviste agli anziani garfagnini e agli abitanti dell’Appennino Tosco-Emiliano. Persone che ormai non ci sono più, le cui testimonianze costituiscono un inestimabile contributo per la storia sociale e linguistica e per il patrimonio culturale della nostra terra. La Raccolta Venturelli, conservata a Eglio nella casa che fu di Gastone e poi di Elena, è al momento amorevolmente custodita dalla famiglia di Elena.

Il Prof. Fabrizio Franceschini, docente di Linguistica italiana presso l'Università di Pisa, ricordando anch'egli il valore degli studi di Elena, ha sottolineato come la latitanza delle istituzioni territoriali nell’erogazione di fondi per la ricerca penalizzi spesso forme di ricerca sul campo come quella tipica degli studi di etnoantropologia.

Fin qui il ricordo della Prof.ssa Giusti, della studiosa ed intellettuale già ricordata in ambito accademico la settimana scorsa, quando l'Ateneo fiorentino ha commemorato la sua figura umana e professionale durante una seduta del Consiglio del Dipartimento di Storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo (Sagas), di cui Elena era docente di Discipline demoetnoantropologiche.

Non meno importante, però, il ricordo affettuoso delle amiche e degli amici di una vita. Tra questi Maria Stella Pieroni, Marzia Caproni e Carlo Rossi hanno parlato di Elena come punto di riferimento intellettuale, ma anche umano e morale.

“Altri hanno già parlato di queste doti, ma nessuno meglio dei suoi amici ha conosciuto la sua grande sensibilità per chi soffre, la sua ribellione all'ingiustizia, la rigorosa coerenza cui ha ispirato negli anni il suo impegno politico e sociale. E' questo il ricordo più bello, quello che Elena ha lasciato a chi l'ha conosciuta anche negli anni più difficili della lunga malattia. Anni in cui non ha mai perso per un attimo l'interesse politico e culturale, con quell'attenzione alle cose del mondo che può avere solo chi sa guardare lontano. Oltre alla sua vivace intelligenza, due cose la distinguevano in particolare: la continua ricerca della verità, la straordinaria apertura mentale. Due cose rare e preziose, che gli amici convenuti ad Eglio hanno voluto ricordare. Senza retorica alcuna, ma con la consapevolezza di salutare una persona davvero cara, una vera amica” – concludono gli amici.