In treno la chiusura della campagna elettorale di Puppa e Mercanti

giovedì, 17 settembre 2020, 14:07

In Toscana sono 13.423 i casi di positività al Coronavirus, 119 in più rispetto a ieri (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 17 settembre 2020, 10:09

In occasione della manifestazione "Notte Bianca della Biodiversità", promossa dal Raggruppamento Carabinieri Biodiversità per l'estate 2020, la Riserva Naturale Statale Orecchiella apre le porte ai visitatori per un'escursione crepuscolare che si terrà sabato 19 settembre

mercoledì, 16 settembre 2020, 15:29

Ersilia Raffaelli, candidata al consiglio regionale con Toscana a Sinistra Fattori presidente, interviene facendo il quadro della situazione in Garfagnana e proponendo la sua ricetta per un rilancio

mercoledì, 16 settembre 2020, 14:44

Mario Puppa e Valentina Mercanti, candidati del Partito Democratico al consiglio regionale, intervengono in merito al delicato tema della sanità in Toscana

mercoledì, 16 settembre 2020, 14:07

In Toscana sono 13.304 i casi di positività al Coronavirus, 90 in più rispetto a ieri (26 identificati in corso di tracciamento e 64 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:29

Il Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane ha approvato le Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi