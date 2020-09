Garfagnana



Inaugurata la nuova scuola a Castiglione

sabato, 12 settembre 2020, 14:02

Stamani a Castiglione di Garfagnana è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico per infanzia, primaria e secondaria primo grado.



Tra i presenti, oltre al consigliere comunale delegato alla cultura Roberto Tamagnini, c'erano anche il commissario regionale toscano di Forza Italia, senatore Massimo Mallegni, insieme con la senatrice Licia Ronzulli (Presidente della Commissione Bicamerale Infanzia e Adolescenza) e con il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale Maurizio Marchetti, candidato capolista alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre in quel collegio.



“Altrove si chiudono le scuole e qui se ne aprono - ha affermato Mallegni -. Questo nuovo complesso è una luce nel buio, e per questo ringrazio il territorio e i sindaci-eroi che ogni giorno lavorano per le loro comunità. Certo, condivido la preoccupazione del dirigente dell’ufficio scolastico territoriale: avere gli spazi e non i docenti rischia di vanificare lo sforzo compiuto. D’altra parte con questo governo accade a nastro che si perdano occasioni. Se ne tenga conto. Il presidente della Repubblica ha appena scritto ai presidenti di Camera e Senato per evidenziare che c’era un’occasione di semplificazione e il governo non l’ha colta. Avviene di continuo. Ma oggi è un momento di festa, di questo non possiamo che essere contenti”.