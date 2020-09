Inchiesta Vagli, restituiti a Puglia e familiari i beni sequestrati

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 11 settembre 2020, 16:58

Lions è attivo, all'interno del nostro Dipartimento Sanità, per la lotta al Diabete Mellito di tipo 2. Una patologia che ha le dimensioni di un’epidemia globale, che colpisce uomini, donne e bambini di ogni età e che può causare danni al cuore, ai vasi sanguigni, agli occhi, ai reni, al sistema nervoso, all’intero organismo

venerdì, 11 settembre 2020, 15:11

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi odierni, 11 settembre, sono 67. In Valle del Serchio l'azienda segnala un caso di Pieve Fosciana

venerdì, 11 settembre 2020, 14:40

Domani alle 11.30 appuntamento in località La Vigna, a Castiglione di Garfagnana, per l'inaugurazione del plesso scolastico per infanzia, primaria e secondaria primo grado. Saranno presenti Mallegni, Ronzulli e Marchetti (FI)

venerdì, 11 settembre 2020, 14:06

In Toscana sono 12.885 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (56 identificati in corso di tracciamento e 91 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,2% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 11 settembre 2020, 12:29

A seguito dell'incontro che si è tenuto ieri in prefettura a Lucca, l'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest esprime la propria soddisfazione per le azioni che saranno messe in campo dai gestori del servizio e dagli enti preposti sia per le corse extraurbane previste sia per gli eventuali bus a supporto...

venerdì, 11 settembre 2020, 11:41

E' stata allestita presso la Sala Espositiva Lamarossa del Centro Visitatori dell'Orecchiella, il 5 settembre, la 31^ Mostra Micologica curata dal Gruppo Micologico B. Puccinelli di Lucca