Garfagnana



Istituto Comprensivo Piazza al Serchio: parla il nuovo dirigente Oscar Guidi

domenica, 13 settembre 2020, 12:17

Il nuovo dirigente Oscar Guidi fa il punto sull’Istituto Comprensivo di Piazza al Serchio che accoglie gli alunni anche dei comuni di San Romano, Minucciano e Sillano Giuncugnano.



"Ormai è tutto pronto per l’accoglienza dei bambini e dei ragazzi - esordisce -. Restano le problematiche di questi giorni relative alla carenza di personale, dato che non sono ancora fatte molte nomine, e le forniture che devono arrivare dal commissario straordinario. Parlo di gel e mascherine. Le quantità sembrano per ora troppo esigue”.

Com’è stato il primo approccio con il nuovo incarico?

“Per me è un impegno gravoso, dato il cumulo con l’Isi Garfagnana, ma lo affronto con impegno ed anche con curiosità e voglia di imparare, dato che per me il primo ciclo è una novità assoluta. Sono sicuro che sarà un momento di crescita professionale. Saluto e ringrazio la dirigente Patrizia Farsetti che mi ha preceduto, insieme a tutti gli studenti, docenti, collaboratori e famiglie dell’istituto, le varie amministrazioni comunali ed auguro loro un buon anno scolastico nonostante le difficoltà presenti”.

Il plesso centrale di Piazza la Serchio che impressione le ha fatto?

“Ottima. La scuola è nuova ed in parte ancora in costruzione e assai dotata da un punto di vista tecnologico. L’amministrazione comunale di Piazza mi è sembrata molto vicina alla scuola. Sta svolgendo lavori importanti nel plesso della primaria adiacente al municipio per consentire l’inizio dell’anno con tutte le normative anticovid. Il sindaco Andrea Carrari è molto attivo. Ha partecipato con me ad incontri con docenti e genitori. Lo ringrazio per quello che sta facendo per la scuola in Garfagnana, comprese le Superiori di Castelnuovo. Bravissime ed esperte sono le due mie collaboratrici, la vicepreside Giuseppina Grandini e la seconda collaboratrice Rosaria Pedri. Anche il personale di segreteria mi è sembrato molto efficiente e preparato. Assai attivo il personale collaboratore”.

La scuola per l’infanzia è in funzione nei plessi di Piazza al Serchio, due sezioni a Pieve San Lorenzo e San Romano, una sezione a Sillano e Gramolazzo, due a San Romano. La scuola primaria ha le sedi a Gorfigliano, Piazza al Serchio, Magliano, Sillano, Pieve S. Lorenzo, San Romano.

La scuola secondaria di primo grado “Teodosio Santini” è in funzione a Piazza al Serchio e nella sede staccata Gramolazzo in comune di Minucciano. Numerose poi le attività culturali e didattiche, con progetti a livello regionale e locale, nelle singole sedi dell’Istituto Comprensivo.