Joe Natta e le Leggende Lucchesi e Alessio Del Debbio protagonisti dei “Giovedì al Museo”

sabato, 12 settembre 2020, 13:03

Proseguono gli appuntamenti dei Giovedì al Museo, da quest’anno fruibili anche da casa in modalità online: giovedì 17 settembre alle ore 21, Joe Natta e le Leggende Lucchesi e Alessio Del Debbio presentano “Chi ha paura del Linchetto? Storie e ballate del folclore lucchese”, prefazione a cura del Prof. Paolo Fantozzi, NPS Edizioni, 2019.

La prenotazione obbligatoria può essere effettuata al 351 9527312 da coloro che vogliono assistere all’evento direttamente al Museo, in via Comunale 2 a San Michele di Piazza al Serchio, oppure compilando il modulo al link bit.ly/settembre20 per ricevere la password necessaria al collegamento online.

Le leggende esercitano un grande fascino sugli abitanti di un luogo, portandoli a vedere con occhi diversi la natura che sta loro intorno, i posti familiari, alla ricerca dei segreti che nascondono. Ma solo viaggiatori attenti possono incontrare le creature fantastiche che popolano la Lucchesia, le Alpi Apuane, la Valle del Serchio. In questa pubblicazione la band Joe Natta e le Leggende Lucchesi e lo scrittore Alessio Del Debbio hanno unito la passione che li lega per la valorizzazione della tradizione orale e delle leggende della provincia di Lucca attraverso testi musicali, filastrocche, racconti e illustrazioni originali. Folletti, Streghe, Diavoli e Fate rivivono in quei luoghi incantati che hanno reso tanto prezioso e affascinante il territorio della lucchesia e il suo immaginario folklorico.

Joe Natta e le Leggende Lucchesi sono un trio acustico formato da Joe Natta, Ylis e Fabio Rapatmax, impegnato da anni nella riscoperta di quell’affascinante magia che ha formato le nostre radici, la nostra identità e il nostro passato: il folklore della provincia di Lucca. Ogni concerto è un “viaggio musicale” per (ri)valorizzare la tradizione orale e la memoria storica del nostro territorio, che vanno sempre più scomparendo nell’indifferenza generale.

Alessio Del Debbio, viareggino, scrittore appassionato di fantastico. Numerosi suoi racconti sono usciti in riviste e in antologie. I suoi ultimi libri sono la saga urban fantasy contemporanea Ulfhednar War - La guerra dei lupi (Edizioni Il Ciliegio, 2017), I Figli di Cardea (Edizioni il Ciliegio, 2018), l'urban fantasy Berserkr (Dark Zone Edizioni, 2017) e le antologie di racconti L'ora del diavolo e Quando Betta filava (NPS Edizioni). Dall'estate 2015 organizza la rassegna Un libro al tramonto - Aperitivi letterari a Viareggio, per far conoscere autori toscani e da quest’anno anche il Festival Lucca Città di Carta, alla sua prima edizione (agosto 2020).

Prossimo appuntamento:

24 settembre ore 21

Marinella e Andrea Campoli – “Antichi sapori apuani. Ricette e segreti” Tralerighe Libri, Lucca, 2020