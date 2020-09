Garfagnana



La ciclista da "guinnes" Paola Gianotti a Fabbriche

martedì, 8 settembre 2020, 11:43

Paola Gianotti, atleta eporediese (Ivrea) che detiene 3 Guinness World Record, farà tappa nel comune di Fabbriche di Vergemoli il 12 settembre alle ore 10:15 durante il suo Giro della Toscana per portare avanti la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada. Il tour durerà 5, giorni e vedrà Gianotti, atleta che detiene 3 Guinness World Record tra cui l'essere la donna più veloce del mondo ad aver circumnavigato il globo in bici, toccare circa 25 comuni in cui saranno installati diversi cartelli sulla sicurezza del ciclista. I cartelli per la campagna di sensibilizzazione saranno installati all'inizio dei paesi di Fabbriche di Vallico e Vergemoli.

"Molti ciclisti passano dalle strade del comune di Fabbriche di Vergemoli unendo allo sport ed allo svago la bellezza del paesaggio – dichiara il Sindaco Michele Giannini - Abbiamo aderito con entusiasmo all'iniziativa promossa dall'atleta Paola Giannotti perchè la sicurezza delle strade è un punto fermo da cui non dobbiamo mai discostarci. I cartelli sono una sensibilizzazione informativa e culturale per il rispetto reciproco tra tutti gli utenti delle strade. Aspetto tutti gli amici ciclisti Sabato 12 alle ore 10:15 a Fabbriche di Vallico per l'inaugurazione, con la presenza di Gianotti, del Cartello di Sensibilizzazione".