La ciclista dei record a Fabbriche: "Garfagnana terra bellissima"

sabato, 12 settembre 2020, 11:02

di daniele venturini

Questa mattina alle 10,15 Paola Gianotti, nota ciclista di Ivrea, ha fatto tappa a Fabbriche di Vallico, per sensibilizzare l'opinione pubblica, sulla sicurezza stradale. Ad accoglierla il primo cittadino Michele Giannini.



Paola ha all'attivo ben tre record del mondo: il giro del mondo in 144 giorni; il giro degli Stati Uniti attraversando 48sStati attigui, in 43 giorni; e il giro del Giappone da nord a sud in meno di nove giorni. Il 18 luglio ha terminato il giro nella sua regione, raggiungendo 80 comuni e percorrendo 1.500 chilometri. L'atleta ha fatto il giro del Piemonte, per sensibilizzare gli utenti della strada alla sicurezza stradale.



Paola ha detto che il giro della Toscana è il secondo evento, dopo il Piemonte ed è sua intenzione raggiungere in bicicletta tutte le regioni d'Italia, per portare questo suo messaggio che parla di sicurezza.

Da cosa nasce l'idea di portare alla “ribalta” il problema della sicurezza stradale, girando le regioni italiane?

Nel 2014, mentre facevo il giro del mondo in bicicletta, sono stata investita da un'auto e ho riportato la frattura della quinta vertebra cervicale. Ho pensato che potevo fare qualcosa di positivo per aiutare a veicolare tra la gente questo annoso problema.

Perché la Toscana subito dopo il Piemonte?

L'incontro di Marco Cavorzo, toscano di Borgo San Lorenzo, al quale è stato ucciso il figlio di 14 anni mentre si allenava in bicicletta, è stato decisivo. Quindi questa iniziativa nasce molti anni fa. Questo anno abbiamo iniziato il posizionamento dei cartelli, che tra pochi minuti con il sindaco, andrò a inaugurare e a autografare.

Che impressione ha avuto della Garfagnana, essendo la prima volta che viene in questa Valle?

Sono rimasta impressionata favorevolmente dal paesaggio montano, dal verde e dall'aria che si respira, che è incontaminata. Farò una pubblicità alla vostra Garfagnana, perché è bellissima.

