Garfagnana : pieve fosciana



L’allevatore espulso: “Crisi San Ginese, Coldiretti si sveglia tardi”

sabato, 19 settembre 2020, 11:14

di simone pierotti

Recitava un vecchio adagio: inutile chiudere la stalla quando i buoi sono scappati. Parafrasando lo stesso motivo, è quanto asserisce Alessandro Filippi, noto allevatore e produttore di latte di Pieve Fosciana, da tempo attivo nel settore con la propria famiglia.

Ha qualcosa da dire sulla questione latte San Ginese, lo storico marchio rilevato dall’azienda sarda Arborea che, oggi si legge in un articolo – denuncia di Coldiretti, sta disdicendo i vari accordi con i produttori della Lucchesia e della Garfagnana, andando ad acquistare il latte dove può risparmiare, a discapito della qualità e della storicità del marchio stesso.

“La storia è ben nota – esordisce Filippi – dopo la crisi aziendale, il marchio San Ginese venne rilevato da Arborea. In quel periodo ero consigliere di Coldiretti e più volte avevo espresso dubbi, se non avversità all’operazione: in particolare avevo sollecitato più volte un incontro con gli allevatori interessati. Niente da fare! Alla fine, nel 2019, sono stato espulso da Coldiretti”.

Al di là delle questioni personali, all’allevatore di Pieve Fosciana interessa il presente, un presente nero per gli allevatori della provincia. “In ballo ci sono 11 aziende che producono latte, di cui 6 in Garfagnana, che oggi rischiano di chiudere. Coldiretti si sveglia tardi, la frittata è fatta. Il problema è generale, i sindacati hanno lasciato soli gli allevatori, la politica locale si è riempita la bocca di belle parole ma non ha mai tutelato il settore. Così oggi i numeri spaventano: fino a 30 anni fa la provincia di Lucca era la seconda produttrice di latte in Toscana, il bacino della Garfagnana era il primo in provincia. Era un mondo che generava lavoro, sia direttamente che per tutto l’indotto. Pensate a quante agrarie hanno chiuso o si sono ridimensionate, per esempio”.