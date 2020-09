Garfagnana



Lega: "Regionali, numeri che ci fanno ben sperare"

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:40

di daniele venturini

Il commissario della Lega Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti e il responsabile delle relazioni esterne Damiano Simonetti commentano a caldo il risultato elettorale delle regionali nella Valle del Serchio.



"La nostra Valle - ha esordito il commissario Pellegrinotti - ha risposto in maniera inequivocabile sancendo di fatto una nuova epoca politica dove tutti noi della Lega siamo chiamati con un grande senso di responsabilità a receperire e dare risposte concrete".



"La nostra sezione con tutti i suoi militanti e sostenitori - ha proseguito Pellegrinotti - ha, con grande entusiasmo e abnegazione, lavorato senza sosta per tutti gli appuntamenti della campagna elettorale. In pochi giorni è stato organizzato l'evento più importante e sentito di tutta la provincia di Lucca. Circa 700 persone hanno accolto, in un caloroso abbraccio, il nostro leader politico Matteo Salvini nella bellissima cornice della città di Barga".



Simonetti ha precisato: "Abbiamo recepito fin da subito che il vento cambiava, che le persone volevano farci capire che il percorso intrapreso da anni era ben visto ed apprezzati. Questa nostra sensazione si è concretizza nelle cabine elettorali. Elisa Montemagni ottiene un prebliscito elettorale con quasi 12000 preferenze e tanti di questi voti provengano proprio dai nostri comuni, questo vuole dire che le persone hanno apprezzato il lavoro svolto dalla Montemagni e da tutti noi militanti. Anche gli altri due candidati della Valle Gianluca Bocchino che con oltre 1.700 preferenze ci fa ben sperare per il futuro. La nostra gratitudine fa anche a Yamila Bertieri, che ha avuto oltre 1.100 preferenze".



"Numeri che fanno ben sperare - ha affermato Simonetti - e che ci trasmettono l'entusiasmo per proseguire il nostro lavoro tra la gente. Ora inizieremo un percorso di ascolto sulle tante problematiche della Valle, che si concretizzino, in proposte concrete nelle diverse zone della Valle".



I due politici concludono ringraziando i militanti e sostenitori per l'opera prestata e tutti i cittadini della Mediavalle e Garfagnana, i quali hanno contribuito a questo risultato: "Siamo coscienti che è stato affidano al nostro partito l'onore e l'onore di portare sempre più avanti le nostre idee di governo di un territorio".