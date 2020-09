Garfagnana



L’onda d’urto del Covid, ma la scuola “G. Moni” raddoppia i servizi

martedì, 15 settembre 2020, 17:02

di simone pierotti

L’effetto lungo del coronavirus non tende ad allentare la presa sulla vita economica e sociale della gente, soprattutto dal punto di vista psicologico. Restano ancora troppe incertezze e paure: ovviamente non è immune il mondo scolastico, in particolare quello dell’infanzia, con tante famiglie che preferiscono non mandare i propri figli a scuola.

Così è, al momento, per la scuola paritaria “Giusfredo Moni” di Gallicano, delle Suore Oblate dello Spirito Santo e, dal 2014, gestita da una cooperativa. Tempi difficili ed incerti ma i responsabili della scuola non si sono fatti trovare impreparati e, negli ultimi mesi, hanno investito tempo, lavoro e denaro, nell’ammodernamento degli ambienti scolastici e nella loro messa in sicurezza, nel rispetto delle norme covid-19. Un grande lavoro che ha reso la scuola ancora più bella ed accogliente, con un miglioramento sostanziale dell’offerta didattica ed un team qualificato e preparato. Oltre ad essere scuola dell’infanzia, è stata aperta anche la sezione nido dai 12 mesi in poi.

“Siamo pronti ad accogliere i bambini – ci spiega la responsabile Anna Pieroni – il momento è difficile e preoccupa tante famiglie ma noi non abbiamo mollato, anzi abbiamo investito in nuovi spazi e nuovi servizi. Ampi saloni dove è agevole mantenere le distanze, un parco attrezzato di 1000 metri, servizio e sala mensa, un team qualificato con servizi come insegnante inglese madrelingua, corsi di psicomotricità, danza e hip hop. Il tutto, va ricordato, a tariffe contenute e la possibilità, da quest’anno, di usufruire, per le famiglie meno abbienti, di due borse di studio”.

Infondate quindi le voci di una paventata chiusura della struttura? “Assolutamente sì, noi ci siamo e ci saremo con tanta passione per questo lavoro, altrimenti non avremmo investito proprio quest’anno. L’onda d’urto del covid è stato forte ma noi vogliamo tranquillizzare le famiglie, cercando di rispettare tutte le norme igieniche e di sicurezza per i bambini. Ad oggi i numeri sono più bassi ma non abbiamo penalizzato i servizi, anzi”.