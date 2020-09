Garfagnana



Lucca-Castelnuovo, pendolari soddisfatti per misure prese

venerdì, 11 settembre 2020, 12:29

A seguito dell'incontro che si è tenuto ieri in prefettura a Lucca, l'Associazione Pendolari Toscana Nord Ovest esprime la propria soddisfazione per le azioni che saranno messe in campo dai gestori del servizio e dagli enti preposti sia per le corse extraurbane previste sia per gli eventuali bus a supporto dei treni della tratta Lucca-Castelnuovo, ma soprattutto per l'aumento dei controlli e sul potenziamento dell'informazione ai viaggiatori come chiesto dalla stessa associazione nelle scorse settimane.



"Come Associazione Pendolari - afferma il presidente Michel Rocchiccioli -, seguiremo con attenzione l'evoluzione di questa ripartenza e collaboreremo come abbiamo sempre fatto con gli enti preposti e i gestori del servizio, tuttavia auspichiamo nel buonsenso degli utenti e dei viaggiatori nel rispettare le regole ed in particolare di indossare correttamente i dispositivi di protezione (mascherina)".