Lutto a Fosciandora per la scomparsa dell'ex sindaco Licio Lunardi

Altri articoli in Garfagnana

sabato, 12 settembre 2020, 16:28

Impresa e lavoro: idee chiare per il territorio che i candidati del Partito Democratico Mario Puppa e Valentina Mercanti portano in Regione

sabato, 12 settembre 2020, 14:45

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 settembre, sono 56, a cui ci sono da aggiungere 3 positivi residenti in altre regioni italiane individuati in porti e stazioni ferroviarie (nello specifico 2 al porto di Livorno ed 1 alla stazione di Pisa) con l’ordinanza numero 80...

sabato, 12 settembre 2020, 14:30

In Toscana sono 13.023 i casi di positività al Coronavirus, 138 in più rispetto a ieri (68 identificati in corso di tracciamento e 70 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente

sabato, 12 settembre 2020, 14:02

Stamani a Castiglione di Garfagnana è stato inaugurato il nuovo plesso scolastico per infanzia, primaria e secondaria primo grado

sabato, 12 settembre 2020, 13:43

La tradizionale cerimonia di premiazione dei “Lucchesi che si sono distinti all’estero“ si terrà domenica 13 settembre presso il Complesso monumentale di San Micheletto

sabato, 12 settembre 2020, 13:14

A una settimana dalle consultazioni elettorali da cui usciranno i nuovi vertici regionali, Confindustria Toscana Nord è prossima a chiudere il proprio giro di incontri con i candidati alla presidenza e al consiglio