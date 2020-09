Maltempo, prosegue l'allerta per piogge e temporali

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 23 settembre 2020, 14:23

In Toscana sono 14.060 i casi di positività al Coronavirus, 90 in più rispetto a ieri (36 identificati in corso di tracciamento e 54 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 23 settembre 2020, 12:06

Dimissioni dal ruolo di responsabile provinciale degli enti locali della Lega per la provincia di Lucca: a rassegnarle Massimiliano Baldini dopo le votazioni del 20 e 21 settembre

mercoledì, 23 settembre 2020, 11:59

Ci sono anche tante immagini che riprendono le parrocchie e le delegazioni civili della Garfagnana all’interno della mostra fotografica nella chiesa di San Cristoforo a Lucca, intitolata “La Luminara di Santa Croce nel tempo”

mercoledì, 23 settembre 2020, 10:40

Il commissario della Lega Mediavalle e Garfagnana Luigi Pellegrinotti e il responsabile delle relazioni esterne Damiano Simonetti commentano a caldo il risultato elettorale delle regionali nella Valle del Serchio

mercoledì, 23 settembre 2020, 08:24

La lista Europa Verde Progressista Civica ottiene proprio a Lucca uno dei migliori risultati a livello regionale, arrivando ad un 3,2% nel comune di Lucca e superando il 4% in alcuni comuni della Garfagnana, ad esempio Gallicano

martedì, 22 settembre 2020, 14:42

Oggi, martedì 22 settembre, è previsto un progressivo peggioramento con tempo instabile, possibili piogge anche di forte intensità e temporali sparsi sulle zone interne, soprattutto centro-meridionali