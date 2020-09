Marco Pardini presenta il suo libro "Il Piantastorie" a Turritecava

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 18 settembre 2020, 08:37

In questi giorni, anche a Vagli, si è formata la prima sezione dell'Associazione Nazionale Libera Caccia con presidente Sauro Piagentini e vice-presidente Simone Braccini. Un'associazione in difesa dei cacciatori e dei loro diritti

venerdì, 18 settembre 2020, 08:05

Cala il sipario sulla campagna elettorale: domani sarà il giorno del “silenzio” elettorale e della costituzione dei seggi elettorali, aperti domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 settembre dalle 7 alle 15

giovedì, 17 settembre 2020, 20:15

L’ordigno, un’ogiva di piccole dimensioni, la cui presenza era stata segnalata e geolocalizzata dagli stessi soccorritori alpini, si trovava nel ripido canale centrale del Pizzo delle Saette. Video

giovedì, 17 settembre 2020, 17:29

Lo sostiene Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli, e candidato al consiglio regionale della Toscana

giovedì, 17 settembre 2020, 16:09

Perché Susanna Ceccardi può vincere le elezioni regionali e non solo sperare di vincerle? Perché stavolta in Toscana ci sono due novità che vanno a suo favore

giovedì, 17 settembre 2020, 14:07

In Toscana sono 13.423 i casi di positività al Coronavirus, 119 in più rispetto a ieri (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente