Garfagnana



Marco Reali nuovo sindaco di Sillano-Giuncugnano: "Premiato nostro impegno"

martedì, 22 settembre 2020, 11:02

di simone pierotti

Marco Reali è il nuovo sindaco del comune di Sillano-Giuncugnano. Il candidato ha avuto la meglio sul competitor Armando Giovannoni conquistando quattro seggi su quattro, con un vantaggio di circa 70 voti.



Le prime parole a caldo del neo-sindaco: "Che posso dire, sono felicissimo perché la gente ha risposto alle nostre proposte ed ha premiato il nostro impegno amministrativo in tutti questi anni. E' stata una campagna elettorale non semplice e diversa dalle precedenti, perchè - a causa delle note limitazioni - siamo partiti in ritardo e abbiamo dovuto limitare gli incontri. Alla fine ha vinto il nostro lavoro di squadra: ringrazio quanti ci hanno aiutato e sostenuto, sia chi ci ha votato e che non l'ha fatto. Sarà nostra cura convincere anche questi ultimi nei prossimi cinque anni".



I dati ufficiali:



Sillano-Giuncugnano: 4 su 4 sezioni scrutinate

Candidati Sindaco e Liste Voti % Seggi MARCO REALI Sindaco 415 56,01 7 ARMANDO GIOVANNONI 326 43,99 3 Totale 741 10

Elettori: 1.130

Votanti: 765 (67,70%)

Schede nulle: 14

Schede bianche: 10

Schede contestate: 0



Usciti intanto anche i dati relativi alle preferenze.



Per la lista "Territorio e Sviluppo" con Marco Reali sindaco questi i voti raccolti dai candidati consiglieri: Francesco Angeli 35, Federico Bertolini 22, Silvio Bertolini 39, Manrico Diamantini 19, Marta Danti 38, Roberto Pagani 89, Nicola Pellegrinotti 20, Denise Raffaelli 16, Michele Rossi 20 e Walter Talani 18.



Per la lista "Il cittadino, il territorio, lo sviluppo" guidata da Armando Giovannoni: Andrea Angiocchi 41, Mario Battistini 6, Manola Bartolomei 28, Emanuele Franco Bocchi 25, Riccardo Bosi 6, Andrea Cappelli 13, Franca Coli 75, Daniela Fontanini 34, Rita Tonelli 18, Alfredo Pagnini 17.



Passano quindi in consiglio:



Per la maggioranza: Marco Reali (sindaco), Roberto Pagani, Silvio Bertolini, Marta Danti, Francesco Angeli, Federico Bertolini, Nicola Pellegrinotti e Michele Rossi (anche se i tre non eletti saranno coinvolti con qualche ruolo in maggioranza)

Per l'opposizione: Armando Giovannoni, Franca Coli e Andrea Angiocchi