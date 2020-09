Marinella e Andrea Campoli per i “Giovedì al Museo”

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 18 settembre 2020, 21:02

A poche ore dalla chiusura ufficiale della campagna elettorale, il coordinatore provinciale di "Cambiamo! Con Toti" Simone Simonini, candidato alle regionali con "Toscana Civica per il Cambiamento" a sostegno di Susanna Ceccardi Presidente, si rivolge agli elettori

venerdì, 18 settembre 2020, 19:51

Il candidato consigliere alla Regione Toscana, Michele Giannini (FdI), ha effettuato a Gallicano, presso il Bar del Ponte, il suo ultimo incontro elettorale in Garfagnana prima delle votazioni. Video

venerdì, 18 settembre 2020, 17:14

Nuove opportunità di autonomia per le persone con disabilità. Dallo scorso 15 settembre e per i successivi 30 giorni, è possibile fare domanda per richiedere un contributo al proprio progetto di vita indipendente

venerdì, 18 settembre 2020, 14:04

In Toscana sono 13.522 i casi di positività al Coronavirus, 99 in più rispetto a ieri (43 identificati in corso di tracciamento e 56 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

venerdì, 18 settembre 2020, 13:55

Ridare centralità all'agroalimentare nell'economia regionale, garantire liquidità alle imprese agricole nella Fase 3, fauna selvatica e promozione della qualità e della distintività dell'agroalimentare, sono solo alcune delle priorità contenute nel documento di proposta

venerdì, 18 settembre 2020, 12:51

Così come previsto, nella terza domenica del mese di settembre apre la caccia sul territorio provinciale. Dunque i cacciatori sono già pronti a partire da domenica 20 settembre