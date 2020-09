Mario Puppa e Valentina Mercanti presentano la candidatura a San Romano e Minucciano

Altri articoli in Garfagnana

martedì, 8 settembre 2020, 13:54

In Toscana sono 12.558 i casi di positività al Coronavirus, 59 in più rispetto a ieri (22 identificati in corso di tracciamento e 37 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente

martedì, 8 settembre 2020, 11:43

Paola Gianotti, atleta eporediese (Ivrea) che detiene 3 Guinness World Record, farà tappa nel comune di Fabbriche di Vergemoli il 12 settembre alle ore 10:15 durante il suo Giro della Toscana per portare avanti la campagna sul rispetto del ciclista sulla strada

martedì, 8 settembre 2020, 09:36

Lo afferma Michele Giannini, il primo cittadino di Fabbriche di Vergemoli in corsa per portare le istanze dell'intero territorio in consiglio regionale

martedì, 8 settembre 2020, 08:13

Prosegue la campagna elettorale dei candidati di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi ed Elena Picchetti sul territorio della Garfagnana. Dopo la serata di presentazione a Castelnuovo, giovedì 9 settembre i due candidati al consiglio regionale saranno a Castiglione di Garfagnana, con un incontro pubblico in piazza Vittorio Emanuele II, inizio ore...

lunedì, 7 settembre 2020, 19:14

Si svolgeranno martedì 8 settembre, a Eglio, suo paese natale, nel comune di Molazzana, alle 15, nella chiesa parrocchiale, le esequie di Maria Elena Giusti, professore associato all’Università di Firenze di antropologia culturale presso il Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo (Sagas), deceduta a Pisa dopo lunga malattia...

lunedì, 7 settembre 2020, 16:48

Lo ha dichiarato Gianluca Valensise, dirigente di ricerca presso l'INGV, ricordando il terribile terremoto del '20 in occasione del centenario