Garfagnana



Michele Giannini: continuano gli incontri sul territorio

mercoledì, 2 settembre 2020, 12:26

Giovedi 3 settembre il candidato alle Regionali Michele Giannini sarà presente al mercato di Castelnuovo Garfagnana in prima mattinata e poi su Lucca incontrando esperti del settore sanitario per parlare di Sanità e delle rivoluzioni che ci sono; incontrerà successivamente rappresentanti del tessuto sociale lucchese. Nel pomeriggio si troverà in Versilia per un breve tour. Concluderà la giornata dopo cena a Porcari per incontrare alcuni simpatizzanti che hanno chiesto un incontro con il candidato stesso.

Venerdi 4 settembre Michele Giannini sarà presente al mercato di Fornaci di Barga in prima mattinata. Seguiranno incontri a Piazza al Serchio con diversi rappresentanti del tessuto sociale. Giannini concluderà la giornata nel comune di Villa Collemandina incontrando maestranze forestali, cacciatori e rappresentanti del tessuto sociale del territorio.

Giannini resta eventualmente a disposizione per chi vorrà chiamarlo via telefono ma soprattutto WhatsApp al fine di evitare assembramenti in locali o altro.

Michele Giannini +39 334 157 7065