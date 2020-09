Garfagnana



Mobilità sicura, Ctt Nord lancia la campagna “Ripartiamo Insieme”

giovedì, 10 settembre 2020, 11:34

A poche ore dall’inizio del nuovo anno scolastico, Ctt Nord lancia la campagna “Ripartiamo Insieme”, per informare la clientela del trasporto pubblico locale sulle azioni messe in campo e sensibilizzare sulle buone norme per l’utilizzo in sicurezza del servizio di trasporto.

Il Servizio



Le recenti Linee Guida emanate dal Governo per il trasporto pubblico locale prevedono l’utilizzo fino all’80% della capienza del bus, occupando tutte le sedute accessibili ed un numero di posti in piedi negli spazi consentiti e nei limiti indicati alla porta d’accesso.



Rimane l’obbligo per tutti di indossare la mascherina protettiva coprendo naso e bocca prima di accedere al servizio e per tutta la durata del viaggio.



La riduzione del 20% dei posti offerti sarà compensata dall’aumento delle corse negli orari di punta di ingresso ed uscita scuole, con l’impiego di 100 autobus da turismo aggiuntivi, nei bacini in cui CTT opera, di società operanti nel settore utilizzabili con il medesimo titolo di viaggio.



In questo modo, la capacità di trasporto messa in campo garantirà il rispetto delle linee guida di sicurezza previste.



L’aumento dell’offerta di servizio è stato possibile grazie alla collaborazione con le Amministrazioni Provinciale e Comunali del territorio oltre che degli Istituti scolastici e ricorrendo a risorse specificamente destinate dalla Regione Toscana.



Tutte queste azioni saranno accompagnate da un monitoraggio costante nell’ottica di poter intervenire in maniera rapida e flessibile sulle linee che evidenziassero criticità.

La Sicurezza



Sin dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, CTT NORD si è adoperata per garantire al massimo la sicurezza di passeggeri e lavoratori:



- la salita a bordo è consentita solo indossando la mascherina;

- gli autisti sono dotati di dispositivi di protezione personale, compresi gel lavamani e prodotti specifici per igienizzare la postazione di lavoro;

- gli autobus sono igienizzati una volta al giorno;

- si conferma la presenza del dispenser di gel igienizzante per le mani a bordo del bus.

La Bigliettazione



L’utilizzo del servizio di trasporto pubblico è consentito a tutti i possessori di titoli di viaggio (elettronici o cartacei) per cui è richiesta la consueta validazione a bordo al fine di non incorrere nelle sanzioni previste.



In caso di impossibilità di accesso alla obliteratrice, i possessori di biglietto cartaceo al momento della salita a bordo dovranno annullare il titolo mediante apposizione a penna sullo stesso della data e dell’orario.



Come previsto dalla normativa vigente, rimane sospesa la vendita di titoli a bordo da parte del conducente.



Confidando nell’impegno di tutti nell’affrontare questo momento unico e difficile, ricordiamo che i nostri URP sono disponibili per informazioni e segnalazioni ai seguenti contatti:



Email:



urp@livorno.cttnord.it

urp@pisa.cttnord.it

urp@lucca.cttnord.it

urp@massacarrara.cttnord.it

Numero di telefono: 050/884000

Per informazioni dettagliate su orari e corse aggiuntive, si invita alla consultazione dei siti aziendali www.cttnordlivorno.it – www.cttnordpisa.it – www.cttnordlucca.it – www.cttnordmassacarrara.it