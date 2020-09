"Notte Bianca della Biodiversità": escursione crepuscolare all'Orecchiella

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 17 settembre 2020, 14:07

In Toscana sono 13.423 i casi di positività al Coronavirus, 119 in più rispetto a ieri (51 identificati in corso di tracciamento e 68 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,9% in più rispetto al totale del giorno precedente

giovedì, 17 settembre 2020, 12:41

Venerdì 18 si chiudono le campagne elettorali dei vari candidati al consiglio regionale. Mario Puppa e Valentina Mercanti hanno deciso di farlo seguendo quello che è stato il tratto caratterizzante di tutta la loro campagna elettorale: stare tra la gente, parlare, confrontarsi e vivere il territorio. Cosa di meglio, quindi, che non un viaggio in treno?

mercoledì, 16 settembre 2020, 15:29

Ersilia Raffaelli, candidata al consiglio regionale con Toscana a Sinistra Fattori presidente, interviene facendo il quadro della situazione in Garfagnana e proponendo la sua ricetta per un rilancio

mercoledì, 16 settembre 2020, 14:44

Mario Puppa e Valentina Mercanti, candidati del Partito Democratico al consiglio regionale, intervengono in merito al delicato tema della sanità in Toscana

mercoledì, 16 settembre 2020, 14:07

In Toscana sono 13.304 i casi di positività al Coronavirus, 90 in più rispetto a ieri (26 identificati in corso di tracciamento e 64 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:29

Il Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane ha approvato le Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi