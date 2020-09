Nuovo caso di Coronavirus a Gallicano: è un migrante

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 21 settembre 2020, 12:54

Domenica 27 settembre, a Gallicano, un pomeriggio dedicato ai piccoli lettori, con la prima presentazione del nuovo romanzo di Alessandro Ricci, scrittore garfagnino: "Il giovane Achille", edito da NPS Edizioni (12 euro), il marchio editoriale dell'associazione "Nati per scrivere"

lunedì, 21 settembre 2020, 07:51

Andata in archivio la prima giornata di votazioni, da stamattina alle 7 (e fino alle 15) i seggi sono stati riaperti al pubblico in sicurezza, seguendo le normative anti-Covid. Notizia in aggiornamento

domenica, 20 settembre 2020, 16:54

La stazione di Lucca del soccorso alpino è intervenuta a Pieve Fosciana, nella frazione di Sillico, per soccorrere un cercatore di funghi che ha riportato un trauma ad un arto inferiore

domenica, 20 settembre 2020, 15:31

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 settembre, sono 73, a cui ci sono da aggiungere 2 residenti fuori regione individuati grazie ai controlli attivati in porti e stazioni, nello specifico al porto di Livorno, con l’ordinanza numero 80 della Regione Toscana)

domenica, 20 settembre 2020, 15:06

Ieri pomeriggio un tratto piccolo ma significativo della Via Matildica, compreso fra Pieve Fosciana e Castiglione Garfagnana, è stato percorso da venticinque persone accompagnate dall'archeologa Lucia Giovannetti e da Pierluigi Pellizzer, guida ambientale escursionistica

domenica, 20 settembre 2020, 14:31

In Toscana sono 13.812 i casi di positività al Coronavirus, 147 in più rispetto a ieri (52 identificati in corso di tracciamento e 95 da attività di screening). I nuovi casi sono lo 1,1% in più rispetto al totale del giorno precedente