Garfagnana



Piero Caniparoli a Molazzana: "La Garfagnana protagonista del mio primo romanzo"

martedì, 1 settembre 2020, 18:43

di viola pieroni

"Per i ragazzi di ieri che hanno amato i libri di Jules Verne, Jack London e per i ragazzi di oggi, curiosi di scoprire meglio alcuni luoghi di Lucca e della Garfagnana attraverso le avventure dei personaggi: un libro che spero quindi apprezzino i lettori di età diverse". Queste le parole dell'autore Piero Caniparoli mentre annuncia l'uscita del suo primo romanzo dal titolo "L'anello", edito da Porto Seguro editore, che presenterà domenica 6 settembre a Molazzana all'esterno del Castello, alle ore 17. Evento importante coordinato dalla biblioteca paesana e in particolar modo da Laura Bianchi, che vedrà anche il supporto del sindaco e dell'amministrazione del comune di Molazzana oltre che di numerose personalità di spicco dai paesi limitrofi e dalla città di Lucca, luogo dove Piero vive e lavora e parte importante del suo romanzo.

“Sebbene il libro parta da Lucca - spiega l'autore - la Garfagnana riveste un ruolo fondamentale, anche per me, essendo il luogo dove sono nato: il romanzo infatti è di fantasia, ma i luoghi e gli eventi sono reali e sono funzionali alla narrazione in modo da dare un’esperienza di “vissuto" alla storia. Tutti noi, originari di paesini di montagna, abbiamo sentito molte volte da piccoli le leggende che i nonni raccontavano su questi luoghi, soprattutto riguardo gli streghi. L'obiettivo che questo libro si propone è far incuriosire tutti coloro che non vengono da queste zone, per far sì che esplorino i luoghi descritti in queste pagine, ad esempio l’Omo Morto, la Buca delle Fate e molto altro.”

Ma qual è la trama del romanzo "L'anello"?

Tutto parte, e da qui si capisce il motivo della scelta del titolo, nella seconda metà dell'Ottocento dal furto dell'anello posto al dito della statua dell'arcangelo Michele che si trova sulla sommità della chiesa di San Michele in centro storico e da lì Lucchetto insieme ad altri personaggi, per ritrovarlo, partiranno per la Garfagnana e affronteranno moltissime avventure; al termine del libro torneranno però a Lucca. Se qualcuno si stesse domandando chi è Lucchetto, con queste parole lo ha spiegato Caniparoli: "Lucchetto è la maschera carnevalesca di Lucca, il nome è stato scelto perchè oltre ad avere un'assonanza con la città, ne simboleggia la natura ermetica e conservatrice dei lucchesi. Il cappello ricorda le mura di Lucca, il vestito con i suoi colori è un omaggio a Pompeo Batoni del '700". Proprio Caniparoli ha ideato Lucchetto e ne ha parlato già l'anno scorso in un racconto, inoltre l'atelier Ricci ha realizzato il costume del personaggio che è stato esposto durante il periodo di Carnevale nella pasticceria Meucci, nella presentazione di dicembre a Lucca del libro.