Puppa e Mercanti a Sillano-Giuncugnano e Camporgiano

mercoledì, 16 settembre 2020, 13:29

Il Consiglio Direttivo del Parco delle Alpi Apuane ha approvato le Linee guida ed istruzioni tecniche per gli interventi di sistemazione ambientale e di riduzione in pristino nei siti estrattivi

mercoledì, 16 settembre 2020, 12:28

Lo afferma Michele Giannini, sindaco di Fabbriche di Vergemoli e candidato consigliere con Fratelli d'Italia alle prossime elezioni regionali, in programma domenica 20 e lunedì 21 settembre

mercoledì, 16 settembre 2020, 12:23

"No fascismo & No razzismo": questa la scritta che campeggia sulla maglietta indossata e sulla bandiera al braccio di Alberto Veronesi, candidato PD al consiglio regionale della Toscana nel collegio Lucca Versilia, che si è lanciato ne "Il volo dell'angelo" sopra il lago di Vagli di Sotto

mercoledì, 16 settembre 2020, 09:23

Don Jean Berchmans Turikubwigenge, parroco a Camporgiano dal febbraio 2013 e poi successivamente anche alla guida delle parrocchie di Casciana- Cascianella, Puglianella, Vitoio-Casatico, Roggio, Vagli Sopra e Vagli Sotto, ha ricordato i trenta anni di ordinazione sacerdotale

martedì, 15 settembre 2020, 20:12

Giornata piena di lavoro per i vigili del fuoco di Castelnuovo. Dopo essere rientrati dall'intervento all'ex Alce di Fornoli, gli operatori si sono dovuti dirigere in località Colli di Capricchia, nel comune di Careggine, per una segnalazione di un incendio di un annesso agricolo

martedì, 15 settembre 2020, 17:12

Sabato 12 e domenica 13 settembre presso l’aeroporto di Massa Cinquale, i Lions, insieme, uniti nel loro motto We Serve, hanno realizzato un sogno. Far volare i loro “amici”, ragazze e ragazzi disabili, regalando loro l’emozione unica del volo!