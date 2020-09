Garfagnana



Puppa (Pd) approda in consiglio regionale, testa a testa Fantozzi-Giannini in FdI

lunedì, 21 settembre 2020, 20:55

di michele masotti

Dopo aver fallito l’accesso a Firenze nel 2015, questa volta si accende il semaforo verde per Mario Puppa, il più votato tra i candidati del panorama lucchese. L’ex sindaco di Careggine ed esponente dell’ala marcucciana del Pd conta infatti 9078 preferenze, ben quattromila in più della collega di partito Valentina Mercanti, che spera a sua volta di entrare in consiglio regionale attraverso una ripartizione ulteriore dei seggi. Una distanza incolmabile considerando che Puppa sfonderà il tetto dei 10.000 voti, una soglia che lo metterà al riparo da qualsiasi evenienza.



In quota Lega dovrebbe mantenere il suo posto in consiglio regionale la versiliese Elisa Montemagni. Tra le fila di Fratelli d’Italia, al momento, ad accedere in quel di Firenze sarebbe Vittorio Fantozzi, forte delle sue 3.351 preferenze. Buona, comunque, l’affermazione personale di Michele Giannini che, per ora, ha collezionato 2034 voti. Sempre nel partito di Giorgia Meloni, Elena Picchetti si attesta, dopo 250 sezioni, a quota 875 voti.



439 sono le preferenze fin qui conquistate da Eros Tetti, esponente della Lista Verde Europa civica e progressista schierata a sostegno di Giani. Nella lista capitanata da Tommaso Fattori, che non verrà rieletto, da sottolineare i 201 voti presi da Filippo Barsi e i 143 di Ersilia Raffaelli. Tra le fila di Italia Vivia, invece, Tania Franchini, quando mancano ancora 207 sezioni da scrutinare, ha raggiunto quota 239 mentre Arturo Nardini si attesta a 133 preferenze.

Questi i dati provvisori in provincia di Lucca:

CANDIDATO PRESIDENTE VOTI % LISTA VOTI % SEGGI Ceccardi Susanna 73.540 51,47 Lega Salvini Premier 35.354 27,41 1 PREFERENZE Forza Italia - UDC 7.601 5,89 0 PREFERENZE Toscana Civica per il cambiamento 2.099 1,63 0 PREFERENZE Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 22.285 17,27 1 PREFERENZE Giani Eugenio 55.819 39,07 Partito Democratico 35.770 27,73 1 PREFERENZE Orgoglio Toscana per Giani Presidente 3.357 2,6 0 PREFERENZE Svolta! 442 0,34 0 PREFERENZE Italia Viva - +Europa 3.934 3,05 0 PREFERENZE Sinistra Civica Ecologista 2.161 1,68 0 PREFERENZE Europa Verde Progressista Civica 2.729 2,12 0 PREFERENZE Galletti Irene 8.799 6,16 Movimento 5 Stelle 8.510 6,6 0 PREFERENZE Fattori Tommaso 2.645 1,85 Toscana a Sinistra 2.828 2,19 0 PREFERENZE Barzanti Marco 1.272 0,89 Partito Comunista Italiano 1.179 0,91 0 PREFERENZE Catello Salvatore 791 0,55 Partito Comunista 756 0,59 0 PREFERENZE VOTI VALIDI 142.866 100,0% VOTI VALIDI 129.005 100,0% 3 CONTESTATE NON ASSEGNATE 3 BIANCHE 4.364 NULLE 3.751



Questi i dati provvisori in Toscana:





CANDIDATO PRESIDENTE VOTI % LISTA VOTI % SEGGI Giani Eugenio 777.714 48,84 Partito Democratico 500.179 34,96 22 Italia Viva - +Europa 64.704 4,52 2 Orgoglio Toscana per Giani Presidente 41.890 2,93 0 Sinistra Civica Ecologista 41.713 2,92 0 Europa Verde Progressista Civica 23.620 1,65 0 Svolta! 4.622 0,32 0 Ceccardi Susanna 640.709 40,23 Lega Salvini Premier 310.127 21,67 7 Giorgia Meloni Fratelli d'Italia 192.464 13,45 4 Forza Italia - UDC 60.308 4,21 1 Toscana Civica per il cambiamento 14.867 1,04 0 Galletti Irene 101.786 6,39 Movimento 5 Stelle 100.444 7,02 1 Fattori Tommaso 35.439 2,23 Toscana a Sinistra 40.703 2,84 0 Catello Salvatore 15.477 0,97 Partito Comunista 15.265 1,07 0 Barzanti Marco 14.247 0,89 Partito Comunista Italiano 13.715 0,96 0 Vigni Tiziana 7.046 0,44 Movimento 3V Libertà di scelta 6.296 0,44 0 VOTI VALIDI 1.592.418 100,0% VOTI VALIDI 1.430.917 100,0% 37 Bianche 45.931 Nulle 36.205 Contestate 102 Seggi assegnati ai candidati Presidente non eletti: 2 Galletti Irene Ceccardi Susanna Seggi assegnati ai candidati Regionali: 1 Galli Giovanni



Notizia in aggiornamento