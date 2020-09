Garfagnana



Puppa (Pd): "Risultato eccezionale, da domani subito a lavoro"

martedì, 22 settembre 2020, 13:42

di daniele venturini

Il neo-eletto consigliere regionale Mario Puppa (Pd) ha esternato tutta la sua soddisfazione per il risultato raggiunto in queste elezioni.



Puppa è apparso molto entusiasta e ha ringraziato tutte le persone che hanno avuto fiducia dandogli la preferenza: "Un risultato eccezionale - ha dichiarato -. La serietà e l'onestà intellettuale, insieme alla coerenza, pagano sempre. Oggi godiamoci la bella vittoria riportata in Toscana e il mio personale successo nella Valle. Da domani subito al lavoro".



Notizia in aggiornamento