Referendum, netta vittoria del sì: tutti i dati in Valle del Serchio

lunedì, 21 settembre 2020, 16:24

di michele masotti

Come ampiamente previsto alla vigilia, è il Sì a trionfare nel referendum confermativo, indetto per approvare o respingere la legge di revisione costituzionale dal titolo "Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, stando ai primi dati reali resi noti dal Viminale. Ad ora su 26.742 sezioni scrutinate sulle 61.622, il è Si è attestato al 68,65% mentre il No si ferma al 31,35%. Impossibile che la situazione possa ribaltarsi quando mancano ancora poco più della metà delle sezioni da scrutinare sparse su tutto il territorio nazionale.

Numeri che ricalcano, su 174 sezioni scrutinate sulle 643 totali, l’andamento anche nella provincia di Lucca dove il Sì tocca il 68,97% (40.950 voti) con il No che raggiunge invece il 31,03% (18.424 voti). Sì leggermente più basso nel computo regionale, 66,95%. Positiva, considerando tutte le note problematiche che hanno preceduto questo election day, anche l’affluenza regionale che si attesta, quando mancano ancora i dati di quattro comuni sui 273 complessivi, al 65,47%.

In Valle del Serchio:



Bagni di Lucca: 12/12 sezioni scrutinate

Sì: 70,48 % (1.881)

No: al 29,52 % (788)

Elettori: 4.543

Votanti: 2.717 (59,81%)

Schede nulle: 31

Schede bianche: 17

Schede contestate: 0



Careggine: 1/1 sezioni scrutinate

Sì: 75,66 % (258)

No: 24,34 % (83)

Elettori: 453

Votanti: 348 (76,82%)

Schede nulle: 2

Schede bianche: 5

Schede contestate: 0



Fosciandora: 1/1 sezioni scrutinate

Sì: 61,61 % (199)

No: 38,39 % (124)

Elettori: 452

Votanti: 328 (72,57%)

Schede nulle: 3

Schede bianche: 2

Schede contestate: 0



Minucciano: 5/5 sezioni scrutinate

Sì: 73,52 % (747)

No: 26,48 % (269)

Elettori: 1.665

Votanti: 1.033 (62,04%)

Schede nulle: 5

Schede bianche: 12

Schede contestate: 0



Pescaglia: 6/6 sezioni scrutinate

Sì: 68,59 % (1212)

No: 31,41 % (555)

Elettori: 2.830

Votanti: 1.801 (63,64%)

Schede nulle: 10

Schede bianche: 24

Schede contestate: 0

Piazza al Serchio: 3/3 sezioni scrutinate

Sì: 74,42 % (969)

No: 333 (25,58 %)

Elettori: 1.889

Votanti: 1.323 (70,04%)

Schede nulle: 13

Schede bianche: 8

Schede contestate: 0



Gallicano: 6/6 sezioni scrutinate

Sì: 70,36 % (1.379)

No: 29,64% (581)

Elettori: 2.918

Votanti: 1.998 (68,47%)

Schede nulle: 15

Schede bianche: 23

Schede contestate: 0



Camporgiano: 5/5 sezioni scrutinate

Sì: 72,99 % (935)

No: 27,01% (346)

Elettori: 1.754

Votanti: 1.300 (74,12%)

Schede nulle: 7

Schede bianche: 12

Schede contestate: 0



Castiglione di Garfagnana: 3/3 sezioni scrutinate

Sì: 69,55 % (731)

No: 30,45 % (320)

Elettori: 1.447

Votanti: 1.069 (73,88%)

Schede nulle: 5

Schede bianche: 13

Schede contestate: 0



Fabbriche di Vergemoli: 2/2 sezioni scrutinate

Sì: 71,36 % (299)

No: 28,64 % (120)

Elettori: 604

Votanti: 438 (72,52%)

Schede nulle: 10

Schede bianche: 9

Schede contestate: 0



Coreglia Antelminelli: 9/9 sezioni scrutinate

Sì: 73,84 % (2.315)

No: 26,16 % (820)

Elettori: 4.072

Votanti: 3.216 (78,98%)

Schede nulle: 21

Schede bianche: 60

Schede contestate: 0



Sillano-Giuncugnano: 4/4 sezioni scrutinate

Sì: 71,78 % (519)

No: 28,22 % (204)

Elettori: 876

Votanti: 758 (86,53%)

Schede nulle: 10

Schede bianche: 25

Schede contestate: 0



Molazzana: 3/3 sezioni scrutinate

Sì: 63,43 % (366)

No: 36,57 % (211)

Elettori: 867

Votanti: 593 (68,40%)

Schede nulle: 3

Schede bianche: 13

Schede contestate: 0



Vagli Sotto: 3/3 sezioni scrutinate

Sì: 64,95 % (354)

No: 35,05 % (191)

Elettori: 764

Votanti: 565 (73,95%)

Schede nulle: 7

Schede bianche: 13

Schede contestate: 0



Barga: 13/13 sezioni scrutinate su

Sì: 67,50 % (3.492)

No: 32,50 % (1.681)

Elettori: 7.591

Votanti: 5.244 (69,08%)

Schede nulle: 27

Schede bianche: 44

Schede contestate: 0



San Romano in Garfagnana: 2/2 sezioni scrutinate

Sì: 73,17 % (619)

No: 26,83 % (227)

Elettori: 1.140

Votanti: 865 (75,88%)

Schede nulle: 4

Schede bianche: 15

Schede contestate: 0



Pieve Fosciana: 3/3 sezioni scrutinate

Sì: 69,57 % (926)

No: 30,43 % (405)

Elettori: 1.898

Votanti: 1.348 (71,02%)

Schede nulle: 5

Schede bianche: 12

Schede contestate: 0



Borgo a Mozzano: 14/14 sezioni scrutinate

Sì: 71,43 % (2.565)

No: 28,57 % (1.026)

Elettori: 5.528

Votanti: 3.646 (65,96%)

Schede nulle: 26

Schede bianche: 29

Schede contestate: 0



Castelnuovo di Garfagnana: 5/5 sezioni scrutinate

Sì: 69,92 % (2.287)

No: 30,08 % (984)

Elettori: 4.602

Votanti: 3.326 (72,27%)

Schede nulle: 21

Schede bianche: 34

Schede contestate: 0

Villa Collemandina: 3/3 sezioni scrutinate

Elettori: 1.038



Notizia in aggiornamento