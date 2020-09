Garfagnana



Regionali, Giani (47,8%) allunga su Ceccardi (41,9%) e vede la vittoria

lunedì, 21 settembre 2020, 17:02

di michele masotti

Sono iniziate le prime operazioni di scrutinio in tutto il territorio anche per quanto concerne la competizione regionale su chi, tra gli otto candidati in lizza, prenderà il posto di Enrico Rossi alla guida della Regione Toscana dopo due mandati consecutivi. La lotta sarà tra Susanna Ceccardi, candidata per la coalizione del centrodestra, ed Eugenio Giani, candidato del centrosinistra e favorito in questo appuntamento elettorale stando agli exit poll prodotti dai vari istituiti di sondaggi per le maggiori testate italiane.

I primi dati reali, basati su 86 seggi scrutinati sui 3.397 totali, confermano questa tendenza con il presidente uscente del consiglio regionale attestate al 46,85% (10.435 voti), avanti di poco di meno di tre lunghezze sulla Ceccardi, 43,04% (9.586 voti). Molto attardati, invece, gli altri competitors come il Movimento 5 stelle; ad ora Irene Galletti raccoglie il 6,04% mentre Tommaso Fattori, candidato presidente per Toscana a Sinistra, si attesta momentaneamente al 2,01%. Restano sotto l’1% i vari Salvatore Catello (Partito Comunista), Marco Barzanti (Partito Comunista Italiano) e Tiziana Vigni (Movimento 3V Libertà di scelta). L’affluenza definitiva, per la cronaca, ha toccato il 62,61%, 14 punti rispetto al 2015 quando in quella circostanza si votava soltanto nell’arco di una giornata.

Dando uno sguardo ai dati della nostra provincia, su 10 seggi scrutinati sui 463 complessivi, al comando troviamo Susanna Ceccardi al 53%(1.106 voti) con Eugenio Giani, ad ora, che si attesta al 36,89% (768 voti). 6,68%, invece, per Irene Galletti. Ci vorranno molto più ore per stabilire quali saranno i rappresentanti della provincia di Lucca a sedere sugli scranni del consiglio regionale di Firenze. In Provincia di Lucca l’affluenza finale è stimata intorno al 56,53%. A fare la voce del leone è stato il comune di Castiglione di Garfagnana dove si è presentato al seggio il 67,25% degli aventi diritto di voti. Sul podio salgono, non a caso, anche i due comuni chiamati ad eleggere il nuovo sindaco ossia Sillano Giuncugnano (66,81%) e Coreglia Antelminelli (62,87%). “Maglia nera” di questa speciale graduatoria Bagni di Lucca dove sono andati soltanto il 38,46% degli elettori.

Il nuovo aggiornamento, basato su 331 sezioni scrutinate sulle 3937, conferma la tendenza che vede sempre più probabile vincitore Eugenio Giani. Il candidato del centrosinistra, infatti, sale al 47,8 staccando di quasi sette punti Susanna Ceccardi, scesa 41,9. Dopo trenta anni ininterrotti di carriera politica, si avvicina per Giani il momento più importante della sua attività. Per il resto non ci sono particolari cambiamenti, fatta eccezione per Tommaso Fattori risale al 2,2%. Pare difficile che il candidato presidente di Toscana a Sinistra possa riconquistare un posto in consiglio regionale. Nella circoscrizione provinciale di Lucca, anche qui i dati sono assolutamente prematuri, mantiene il comando delle operazioni la coalizione di centrodestra con il 50,83% contro il 39,83% di Giani. Una situazione da monitorare per capire quali candidati della nostra zona approderanno in consiglio regionale.

Notizia in aggiornamento